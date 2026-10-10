«مهندس الذوق العام» في دبي.. الابن المنتظر ينشر حالة فرح

لكل زوجين في الحياة بيت وحكاية، ومع انتظار المولود الأول تبدأ قصة من نوع مغاير، تختلط فيها مشاعر الفرح بقلق البدايات وتداخل الأحلام مع التفاصيل اليومية الصغيرة لتصبح أبسط المواقف مساحة للمفارقة والضحك.. ومن هذه المساحة الإنسانية تنطلق أحداث مسرحية «مهندس الذوق العام» التي قدمت على خشبة دبي أوبرا، ضمن مهرجان دبي للكوميديا 2026، متخذة من تجربة زوجين يستعدان لاستقبال طفلهما الأول، مدخلاً للكوميديا الاجتماعية التي ترصد تحولات الحياة الزوجية، وما تحمله من مواقف غير متوقعة وتفاصيل تكشف طبيعة العلاقات داخل الأسرة. وبين ضحكة تستحضر مواقف مألوفة، ومشاهد تعكس شيئاً من واقعنا اليومي، يفتح العرض الذي نظمته «القيصر إيفينتس» الباب أمام حكايات تشبهنا وتلامس تفاصيل حياتنا عن قرب.

وقال مخرج ومؤلف «مهندس الذوق العام»، عبدالعزيز صفر، لـ«الإمارات اليوم»: «لقد تبلورت فكرة المسرحية من خلال عمل قدمته سابقاً بعنوان (الأول من نوعه)، وعندما كنت أكتبه خطر لي أن أضع في قالبه فكرة حمل الزوجة، وما يحدث في أثناء تلك المدة، وطبيعة الخلافات التي تواجه الأزواج خلالها، والخوف على الجنين ومستقبله، ووظيفته المقبلة، ولكنني شعرت بأن هذه التفاصيل ستطيل العمل كثيراً، فقررت أن أكتبها بنص منفصل».

وأضاف: «جذبتني فكرة فترة الحمل، فهو موضوع يحمل الكثير من الجوانب النفسية، وعندما نقدم أعمالاً كوميدية نراعي وجود قصة هادفة، فالكوميديا لا تعني الهزل، بل مجال واسع لطرح القضايا المصيرية بطريقة تدخل القلب وتجعل المشاهد يضحك، وتدفعه إلى مراجعة أفكاره في أثناء الضحك، إذ إن الكوميديا لا تمنع تقديم مضمون اجتماعي هادف، وهناك الكثير من الأعمال المسرحية الجريئة التي قدمت في العالم العربي».

واعتبر أن الكوميديا تصنف بالفن الراقي، حتى لو كان المخرج أو الكاتب قاسياً على الجمهور، منوهاً بأن عرض «مهندس الذوق العام» في دبي قدم في السياق السابق نفسه، ولكن جمهور المدينة بالطبع سيفرض تفاعله الخاص.

دور البطل

من جانبه، قال الممثل والمغني خالد المظفر، الذي لعب دور البطولة في العمل، إنه يؤدي دور الأب الذي ينتظر مولوده سنوات طويلة، فالقصة إنسانية وموجودة في كل مجتمع، إذ إن حلم أي أب أن يكون ابنه مهندس الذوق العام، وأن يكون طفله كامل المواصفات، لذا تم تسليط الضوء على هذا الجانب، وإنما على نحو كوميدي.

وأكد حرصه على أن يتضمن كل عمل مسرحي أغنية تلامس الجمهور، إذ قدم الكثير من الأغنيات، وآخرها «الأول من نوعها» مع الفنان عايض، علاوة على أغنية «بظل أحبك» من كلماته وألحانه وغنائه.

وأضاف أن الأغنية في المسرحية ينبغي أن تخدم المشهد والحالة، إذ إن القصة هي التي تدفع الفنان إلى اختيار أغنية تضيف جمالاً إلى العمل، مشيراً إلى أنه سواء كانت الأغنية منفردة أو موجهة للمسرح يحرص على أن تكون صادقة، كي تصل إلى قلوب الناس. ووصف التمثيل على خشبة دبي أوبرا بحلم أي فنان، إذ تمنحه شعوراً مختلفاً، ما يدفعه إلى تطوير نفسه وتقديم الأفضل للجمهور.

بـ 5 وجوه

من ناحيته، قال الممثل خالد العجيرب، الذي يطل بأكثر من وجه في «مهندس الذوق العام»: «ألعب في العمل خمس شخصيات: الأولى شخصية أبوعبدالوهاب، والد النجم خالد المظفر، والثانية مطرب، والثالثة رياضي، والرابعة مدير مدرسة، والخامسة ممرض، ولكل منها أسلوبها وطريقتها الأدائية المختلفة»، مشيراً إلى أن أداء أكثر من شخصية في عمل واحد ليس سهلاً.

وكشف أن الشخصية التي شكلت التحدي الأكبر له هي بوحاتم مدير المدرسة، لافتاً إلى أنه منذ 30 عاماً يقف على خشبة المسرح، وفي الدقائق الخمس الأول وحينما يلتمس تفاعل الجمهور معه، يرتاح وينطلق في تقديم الشخصيات.

ورأى أن الجمهور الخليجي محب لـ«أبوالفنون» ويتسم بخفة الدم، منوهاً بأن الكويت تعرض في أيام العيد 13 عملاً مسرحياً، وكل العروض تكون محجوزة بالكامل، ما يعكس حب الجمهور للمسرح الخليجي.

شخصية جادة

أما الممثلة فاطمة دشتي، التي قدمت شخصية الطبيبة، فقالت إنها حرصت على أداء دورها بنوع من الجدية، ولكن في إطار كوميدي، إذ عمدت إلى تقديم المعلومات الطبية الصحيحة، مع التوجه إلى أن تحمل الشخصية بعض المواقف الكوميدية الخفيفة، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي كان تقديم القالب الجدي للشخصية. وأضافت أنها تحرص على الالتزام بالنص، ولكنها في بعض الأحيان تخرج عنه وترتجل بشكل لطيف يتفاعل معه الجمهور.

فريق

قدمت العروض الأولى لمسرحية مهندس الذوق العام في الكويت ضمن مهرجان «صيفي ثقافتي» في دورته الـ18، وعرضت خلال اليومين الماضيين في دبي ضمن «مهرجان دبي للكوميديا» 2026. يشار إلى أن العمل من تأليف وإخراج عبدالعزيز صفر، والإشراف العام لعبدالله المظفر، أما طاقم التمثيل فيجمع خالد المظفر، إيمان فيصل، خالد العجيرب، محمد صفر، أحمد المظفر، عبدالله الحمادي، سلمان كايد، أمير مطر، مهدي دشتي، وغيرهم.