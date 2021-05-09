دبي تحتضن أول سينما هجينة ومركز ترفيه عائلي في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت شركة «ماجد الفطيم»، اليوم، أول سينما هجينة ومركز ترفيه عائلي في الإمارات، بـ«وافي سيتي» في دبي.

ويمتد مركز الترفيه على مساحة طابقين، ويضم «فوكس سينما»، إلى جانب «ماجيك بلانيت»، مركز الترفيه العائلي.

وأكدت الشركة أن «فوكس سينما» في «وافي سيتي»، توفر لرواد السينما تجربة مشاهدة مختلفة، إذ تضم أول شاشة «سامسونج أونيكس» في الإمارات.

وقال الشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم، نائب رئيس مجموعة «وافي»: إن «(ماجد الفطيم) معروفة بتقديم التجارب المبتكرة التي تركز على العملاء، ومتحمسون للشراكة معها لإطلاق هذه الوجهة الترفيهية ذات المستوى العالمي، بما تقدمه من مجموعة مميزة من التجارب لجميع أفراد الأسرة لتحقيق المتعة والتسلية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه» أجناس لحود: «فخورون بالتعاون مع مجموعة وافي، التي تتشارك معنا رؤيتنا وشغفنا بتقديم وجهات فريدة ومميزة، لنفتتح أول سينما هجينة ومركز ترفيه عائلي في الإمارات».

وأضاف «يتطلع الزبائن في الوقت الحالي، إلى طرق أكثر جاذبية وشمولاً لتمضية الوقت مع العائلة والأصدقاء، ولذلك صممت (فوكس سينما) و(ماجيك بلانيت) في (وافي سيتي) كمفهوم شامل يجمع بسلاسة بين وظيفتين ترفيهيتين في تجربة واحدة متنوعة، ونحن متحمسون للغاية لاستقبال الزوار».

ويمكن للعائلات ومحبي المرح من كل الأعمار، الاستمتاع بمجموعة من أحدث الألعاب والجولات الترفيهية في «ماجيك بلانيت»، التي تحتوي سيارات التصادم الأكثر شعبية وشهرة ولعبة التمايل والسقوط المميزة ولعبة هايواي 66، تجربة البولينج المصغرة. كما تحتوي وجهة الترفيه الشاملة على مجموعة من منافذ المأكولات والمشروبات.

وافتتحت «فوكس سينما» و «ماجيك بلانيت» في «وافي سيتي»، مع الالتزام بالإرشادات، إذ اعتمدت خطة شاملة للتعقيم والتباعد الاجتماعي لضمان حصول الزوار على تجربة استثنائية في بيئة آمنة.



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