"جريمة صباح السالم" تهز الكويت في نهار رمضان

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

هزت جريمة بشعة الرأي العام في الكويت، راح ضحيتها مواطنة كويتية، تمّ خطفها وقتلها بعدّة طعنات، وقام القاتل بنقلها إلى مستشفى العدان، ورمى جثتها أمام المستشفى وهرب ، بحسب عدد من الصحف والمواقع الكويتية. ووثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على القاتل بوقت قياسي، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر. وتصدر"تويتر" وسم بعنوان "جريمة صباح السالم" غردوا خلاله بتغريدات غاضبة وناقمة ومطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد المجرم الذي قام بجريمته في شهر رمضان المبارك ودون أي إنسانية ورادع.

وكشف الكاتب مشعل النامي، في تغريدات له أن القاتل كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها رغماً عن أهلها الرافضين لزواجه منها. وتابع في تغريدة أخرى:"واليوم من دون أي مقدمات قام بخطفها وطعنها وألقى بها عند المستشفى ولاذ بالفرار".

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