«شكسبير الملكية» عبر الإنترنت لأول مرة في تاريخها

المصدر: لندن - د.ب.أ

تعتزم فرقة شكسبير الملكية في بريطانيا تقديم عرض واقع افتراضي لأول مرة في تاريخها، وذلك بسبب الظروف التي يفرضها وباء «كورونا». وأعلنت الفرقة، التي اشتهرت بتقديم أعمال الكاتب المسرحي ويليام شكسبير، أنها ستقدم عرض «الحلم» ابتداء من الشهر المقبل.

وكان من المقرر في الأصل أن يكون العرض حياً، وأن يتم افتتاحه في الربيع الماضي، ولكن تمت إعادة صياغته ليصبح عرضاً خاصاً عبر الإنترنت، مع بقاء المسارح في جميع أنحاء بريطانيا مغلقة في المستقبل المنظور، بسبب جائحة «كورونا».

وتتميز المسرحية، التي تستند إلى كوميديا ​​شكسبير «حلم ليلة صيف»، بتكنولوجيا الألعاب والمسرح، مع نتيجة تفاعلية تستجيب لحركات الممثلين.

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