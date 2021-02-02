«للفنون» تصدر ألبوم «عرض حي في الشارقة» لفرقة «برائد أوركسترا»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون الألبوم الأول لفرقة «برائد أوركسترا»، والذي يحمل عنوان «عرض حي في الشارقة»، وهو متوافر على أسطوانات الفينيل في متاجر المؤسسة في كل من المباني الفنية في ساحة المريجة وساحة الفنون في قلب الشارقة، ومبنى الطبق الطائر، كما يمكن طلبه عبر الإنترنت من «مورفين للتسجيلات». تشتهر «برائد أوركسترا!» بعروضها الموسيقية الحية التي تغوص في الجانب الساخر والبهيج من الموسيقى الشعبية العربية، حيث يتضمن هذا الألبوم تسجيلاً للعرض الذي قدمته الفرقة في خريف 2018 في ساحة الخط بالشارقة، واستطاع أن يجذب حشوداً كبيرة من الجمهور، وقد تم تأليف مقطوعاته أثناء الإقامة الموسيقية للأوركسترا في المؤسسة. وتستكشف الفرقة من خلال ألبومها هذا الأهمية الثقافية لفئة الموسيقى الشعبية، وذلك عبر الانخراط في المسار المعاصر للموسيقى في الشرق الأوسط والتجارب الصوتية والتركيبية المبتكرة التي تخرج عن فئات الموسيقى المألوفة، كما تتوسع أبحاثهم في الشكل التقليدي للموسيقى من خلال تقديم عناصر من أنواع موسيقية مختلفة مثل: السيكاديلك روك، والجاز الطليعي، والجاز الحر، والإلكترونيكا، والأوبرا.

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