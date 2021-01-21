باقة جديدة تلبّي شغف عشاق التشويق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «عالم فيراري أبوظبي» و«كلايم أبوظبي» عن إطلاق حزمة ترفيهية جديدة، صُممت خصيصاً لعشاق التشويق والمغامرات، الراغبين في اختبار تجارب جديدة تمزج بين الحماس والتشويق، إذ تتيح للضيوف إمكانية المشاركة في أربع تجارب فريدة، في كل من «عالم فيراري أبوظبي» و«كلايم أبوظبي».

وتوفر الحزمة للضيوف الفرصة للاستمتاع باثنتين من التجارب الجديدة في «عالم فيراري أبوظبي»، كالمشاركة في تجربة «جولة على السطح» والاستمتاع بالمشاهد والإطلالات على جزيرة ياس، واختبار تجربة «المسار الانزلاقي» التي تتيح لهم الانزلاق واختراق الحلقة الشاهقة لأفعوانية طيران الأبطال، في تجربة تحبس الأنفاس.

كما ستتيح الحزمة لضيوف «كلايم أبوظبي» فرصة المشاركة في أقوى تجارب القفز الحر الداخلي، في أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم.

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