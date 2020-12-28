القرية العالمية: بابا نويل يحقق أمنيات 25 طفلاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاجأ بابا نويل 25 من ضيوف القرية العالمية الصغار بتحقيق أمنياتهم، بعد أن أرسلوها له في 18 ديسمبر الجاري، ضمن محاولة الوجهة تحقيق رقمها القياسي الثامن هذا الموسم.

وفي الوقت الذي تحتفل فيه القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، بروائع موسم الشتاء والأعياد، نجحت في تحقيق رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد من الرسائل التي جمعت لبابا نويل خلال 24 ساعة بمساعدة الآلاف من الضيوف الذين زاروها ذلك اليوم، وكتبوا رسائلهم وأمنياتهم المختلفة لبابا نويل، الذي اختار بدوره 25 طفلاً من بينهم وجلب الهدايا التي تمنوها لهم.

كما نجحت القرية العالمية سابقاً في تحقيق رقم آخر ضمن احتفالات موسم الأعياد من خلال «أكبر سلسلة فيديو على الإنترنت لأشخاص يتناولون كوباً من الشراب ويمررونه بينهم»، بمشاركة 444 شخصاً استمتعوا بكوب من الشوكولاتة الساخنة ومرروه افتراضياً بينهم.

وتتطلع القرية العالمية في الموسم الـ25 إلى تحطيم 25 رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية، للاحتفال مع ضيوفها بمناسبة اليوبيل الفضي.

يُشار إلى أن القرية العالمية تسعى عبر فعالياتها الترفيهية المتنوعة إلى أن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم، إذ تقدم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تُعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة في أجواء الهواء الطلق المتميزة، كما أنّها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة ضيوفها في رحلة مميزة حول العالم عبر مجموعة من الأجنحة يمثل كل منها غنى وثقافة مختلف البلدان.

أكبر عدد من الرسائل التي جمعت لبابا نويل خلال 24 ساعة.

الوجهة تتطلع في يوبيلها الفضي إلى تحطيم 25 رقماً قياسياً.

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