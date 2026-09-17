«حتا» تستعيد تاريخ السفر بمقطورتين تراثيتين

أعلنت منتجعات حتا استئناف استقبال ضيوفها مع انطلاق الموسم التاسع في 28 الجاري، وسط أنشطة جديدة. وتشمل أبرز الإضافات مقطورتين تراثيتين جرى ترميمهما، لتقدما تجربة تجمع بين إرث السفر والراحة المعاصرة.

وتمنح مقطورة «ذا 1958 كوتش» الضيوف تجربة تستعيد جانباً من تاريخ السفر، وتعود إلى عام 1958. أما مقطورة «روت 1948» التراثية فتعود إلى 1948.

وقال نائب رئيس إدارة الأصول في دبي القابضة، رودي سوبرا: «تعزز التحديثات التي نقدمها هذا الموسم مستوى الراحة وجودة التجربة، مع الحفاظ على الطابع الذي يميز حتا بوصفها وجهة للهدوء والمغامرة، بعيداً عن صخب المدينة».