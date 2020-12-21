حسن شاكوش وحمو بيكا يدخلان السيما بالـ "الغربان" و "ديك العياط"

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

رغم كل ما يثيره مطربو المهرجانات من جدل بين رفض لوجودهم الفني وقبول بحكم إختلاف الأذواق .. يتربع هؤلاء المطربون ويتوغلون نحو مناطق أخرى أكثر من الغناء ومنها السينما والتليفزيون.

وأكثر المطربين الذين اقتربوا من عالم السينما هو المطرب حسن شاكوش الذي أعلن أنه بصدد دخول تجربة سينمائية كبطل مطلق لأول مرة من خلال فيلم بعنوان "الغربان".

وإختار شاكوش ان يحمل الفيلم نكهة غير معاصرة حيث تدور الأحداث في حقبة زمنية قديمة ويقوم شاكوش بدور زوج وأب يعيش حياة سعيدة مع عائلته ولكن الأسرة تتعرض لعملية سطو ويتم خلالها قتل الزوجة والأولاد ، ويدخل شاكوش في أزمات وصراعات كبيرة في محاولة للثأر لعائلته. ومعرفة الجناة والنيل منهم ، وحتى الأن لم يتم اختيار أبطال الفيلم والأدوار الرئيسية.

ويقوم شاكوش بعمل لوك جديد ليظهر بالشخصية ويكسر نمط شكله المعتاد كمطرب مهرجانات وقد انتهى من تصوير البرومو الخاص للفيلم، وسيبدأ في تصوير أحداث الفيلم خلال الشهر القادم في سيوة.

وأعلن الفنان شريف منير تعاقده على المشاركة في بطولة فيلم الغربان، مع حسن شاكوش، واوضح أنه سيقوم بدور جنرال يساعد شاكوش في الوصول للجناة والقصاص منهم.

أما مطرب المهرجانات حمو بيكا فرغم كل أزماته مع نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان هاني شاكر إلا أنه هو ايضا اعلن رسميا عن بدء تحضيره لمشروع سينمائي جديد سيلعب فيه دور البطولة وهو فيلم يحمل اسم "ديك العياط" ، وقال بيكا أن العمل ليس له علاقة باغاني المهرجانات ولا شخصيتة الحقيقية كمطرب بل هو عمل اجتماعي كوميدي، ويتم الآن ترشيح الأبطال المشاركين مع بيكا في الفيلم ، وسيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل في محاولة للتصوير قريبا بقدر المستطاع قبل تفشي الموجة الثانية من كورونا وتحسبا لقرار حظر مرتقب لفترة قد تعيق تصوير الفيلم . وعلى جانب آخر يصور حمو بيكا حاليا أولى بطولاته الدرامية من خلال مسلسل "ملوخية بالترند"، وهو مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول اثنين من الفلاحين يعملان في محافظة الاسكندرية ويقودهما الحظ للعثور على شوال من المخدرات مما يجعلهما يظنان أن الشوال به ملوخية مجففة، ويبدان في تناول المخدر فيقعا في مفارقات كوميدية كثيرة جدا ، وتطاردهما العصابة صاحبة المخدر حتى يعيدا المخدرات.

وصرح بيكا أن إسم "ملوخية بالترند" مقصود حيث يعبر الاسم الأول عن المخدرات ذات اللون الأخضر والاسم الثاني يعني الترند حيث سيشارك في بطولة العمل الكثير من المشاهير الذين أصبحوا ترند في الفترة الأخيرة منهم العربي كركور، ومحمود دنيا، وأحمد بندق، إلى جانب الفنانين علاء زينهم، وحسن عبد الفتاح، وشمس نبيل، وآخرين.

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