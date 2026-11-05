عشاق سينما يجربون التنويم المغناطيسي لمشاهدة فيلمهم المفضل كأنها أول مرة

تعتزم سلسلة دور عرض سينمائي إخضاع مجموعة من عشاق الأفلام للتنويم المغناطيسي، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم مشاهدة فيلمهم المفضل -الذي يحبونه بالفعل- وكأنهم يشاهدونه "للمرة الأولى".

وقد اختارت سلسلة "باثي" (Pathé) الهولندية العريقة 30 متطوعاً -كانوا قد أبدوا اهتمامهم بالمشاركة الأسبوع الماضي- ليختاروا فيلماً واحداً من بين أربعة أفلام شهيرة للغاية، وهي: فيلم "ذا ماتريكس" (The Matrix) للأخوين واتشوفسكي، وفيلم "سيفن" (Se7en) للمخرج ديفيد فينشر، وفيلم "لا لا لاند" (La La Land) للمخرج داميان شازيل، أو فيلم "إنترستلر" (Interstellar) للمخرج كريستوفر نولان.

وسيعمل المشاركون بشكل فردي مع خبير التنويم المغناطيسي "فيكتور كريمر" عبر جلسة خاصة عبر الإنترنت، قبل أن يجتمعوا معاً لاستكمال التجربة يوم الاثنين، 9 نوفمبر، في سينما "باثي بايتنهوف" (Pathé Buitenhof) في مدينة لاهاي.

وقبيل عرض الفيلم المختار، سيقوم كريمر بإدخال المشاركين في حالة من التنويم المغناطيسي مجدداً. والهدف من هذه التجربة هو محو ذكرياتهم المتعلقة بالفيلم، مما يتيح لهؤلاء المحظوظين فرصة عيش تجربة المشاهدة "الأولى" مرة أخرى.

وتأتي هذه التجربة وفقا لصحيفة "مترو"، التي أُطلق عليها اسم "باثي ريوايند" (Pathé Rewind)، في إطار مبادرة تهدف إلى إعادة عرض الأفلام المحبوبة في دور السينما، مما يمنح الجمهور فرصة استعادة ذكرياتهم مع هذه الأعمال الشهيرة على الشاشة الكبيرة.

وفي هذا الصدد، تقول إيمكي فان شايك، مديرة العلاقات العامة والاتصالات في "باثي": "من منا لا يرغب في مشاهدة فيلمه المفضل وكأنه يراه لأول مرة؟ نحن نعلم أن هذه الرغبة حاضرة بقوة لدى الكثير من عشاق السينما".