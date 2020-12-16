شارون أوزبورن: أصبت بـ «كورونا».. وأتعافى

المصدر: لندن - د.ب.أ

كشفت مقدمة البرامج التلفزيونية، شارون أوزبورن، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت أوزبورن (68 عاماً)، التي كانت ضمن فريق التحكيم سابقاً في برنامج «إكس فاكتور»، إنها دخلت مستشفى لفترة وجيزة بسبب إصابتها بالفيروس.

وأضافت مقدمة البرامج المولودة في إنجلترا عبر موقغ «تويتر»، أول من أمس: «أردت أن أشارككم أنني أصيبت بـ(كوفيد-19)، وبعد دخولي المستشفى لفترة قصيرة، أنا الآن أتعافى.. يرجى أن يظل الجميع آمنين وبصحة جيدة».

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