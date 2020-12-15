وليد عطاالله يُطلق دورة تدريبية في الأزياء بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مصمّم الأزياء العالمي وليد عطاالله، أول من أمس، أولى دوراته التدريبية لتصميم الأزياء في دبي، والتي سيقدم خلالها أهم النقاط والأسس في عالم الأزياء. ويعد عطاالله من أهم مصمّمي الأزياء الذين يحملون بصمة واضحة في خلق صيحات جديدة أضافت الكثير لعالم الموضة العربية والعالمية.

وقال عطاالله: «سعدت كثيراً بمستوى المشتركين ومدى شغفهم بالأزياء، والأفكار التي يريدون ترجمتها على أقمشة وتصاميم تحمل رؤيتهم ومدى رغبتهم في طرحها بطريقة احترافية، ويجب علينا كمصممين كبار تشجيعهم ومساعدتهم من خلال تقديم نصائح وخبرات اكتسبناها على مر السنين، لنساعد على خلق جيل جديد من مصمّمي الأزياء الواعين، المثقفين، والمحترفين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news