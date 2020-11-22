«الظفرة» يعلن نتائج 4 أشواط (شرايا وتلاد) للشيوخ وأبناء القبائل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ14، نتائج أربعة أشواط إيذاع محليات (شرايا وتلاد)، لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، ضمن مزاينة الإبل من الأسبوع الثالث للمهرجان.

كما شهد المهرجان، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي إجراءات احترازية ووقائية وتحديد نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمنصة الرئيسة للمزاينة بمدينة زايد في منطقة الظفرة. وحضر إعلان النتائج عدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، واللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

وأسفرت نتائج الأشواط التي خصصت لها 35 جائزة، عن فوز «جواهر» لمالكها الشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الاول في شوط إيذاع لأصحاب السمو الشيوخ - محليات، بينما جاءت في المركز الثاني «لحقة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت بالمركز الثالث «المسك» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وكان المركز الرابع من نصيب «سمحة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، في حين جاءت في المركز الخامس «حشمة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وفي شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل - محليات حازت المركز الأول «مرضية» لمالكها عامر يريو سويد المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «صفوة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وحلت بالمركز الثالث «جماهير» لمالكها خميس عبدالله خميس مرشد المرر، وكان المركز الرابع من نصيب «شواشة» لمالكها حمد جابر محمد عمير المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «زمط» لمالكها حمد سالم خلفان سنديه المنصوري. وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل رئيس - محليات حازت المركز الأول «الظفرة» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «سياسة» لمالكها حمد مبارك علي المنصوري، وحلت بالمركز الثالث «جبارة» لمالكها عبدالله سالم سهيل طاهي الراشدي، وكان المركز الرابع من نصيب «تباشير» لمالكها سيف علي سيف السعيدي، في حين جاءت في المركز الخامس «أمجاد» لمالكها هلال حمد خلفان المعولي.

وفي شوط إيذاع شريا لأبناء القبائل مفتوح - للشركاء - محليات حازت المركز الأول «الظبي» لمالكها عامر يريو سويد المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «نوف» لمالكها حمد خلفان سيف المعولي، وحلت بالمركز الثالث «توق» لمالكها سحيم محمد الحصين الطهش المنهالي، وكان المركز الرابع من نصيب «مصيحة الشدي» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «وعد» لمالكها ناصر حمد خلفان المعولي.

إضافة شوط الذلل للمهجنات الأصايل (ثنايا وحول)

وقررت اللجنة المنظمة لـمهرجان الظفرة الـ14 إضافة شوط الذلل للمهجنات الأصايل (حول وثنايا)، ضمن مزاينة الإبل، وذلك تشجيعاً لملاك الإبل ودعمهم، حيث سيتم تحديد موعد وشروط المشاركة في وقت لاحق.

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