تحدي دبي للياقة يعود ببرنامج حافل بالنشاط للجميع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف تحدي دبي للياقة، أمس، عن تفاصيل دورته الرابعة التي تنطلق، بعد غد وتستمر حتى 28 نوفمبر المقبل، حاملةً برنامجاً حافلاً بالفعاليات الافتراضية والأنشطة.

ويهدف برنامج تحدي دبي للياقة إلى جمع سكان المدينة حول الرياضة، وإتاحة الفرصة لهم لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها لمدة 30 يوماً متتالية.

ويركّز التحدي هذا العام على عنصرَي التوقيت والقرب من مناطق تجمّع السكان والشركات، لتسهيل المشاركة، مع الالتزام بإجراءات السلامة وإرشادات التباعد الاجتماعي، وسيضم التحدي ثلاث قرى للياقة، و10 مواقع للياقة، وأكثر من 200 جلسة افتراضية، و2000 حصة في 150 موقعاً طوال الشهر، كما يتضمن التحدي فعاليات كبرى من بينها تحدي دبي للجري الأكبر، الذي سيحول المدينة إلى ميدان رياضي واسع، في 27 نوفمبر المقبل.

من جهته، وجّه أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب - خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، للكشف عن تفاصيل الدورة الرابعة من «التحدي» - الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تفضّل سموه بإطلاق ورعاية مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية 30 × 30، وقال: «أهنئ جميع أفراد المجتمع على انطلاق النسخة الرابعة من المبادرة الرائدة، التي تقدم النموذج لأسلوب حياة صحية وسعيدة».

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نجح التحدي، منذ إطلاقه عام 2017، في أن يصبح اليوم فعالية اللياقة الوحيدة على مستوى المدينة، التي تتضمن أنشطة متنوعة تستهدف الجميع»، مضيفاً أن التحدي يستمر في نشر رسالته الأساسية، الهادفة إلى تحفيز الجميع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط يعزّز التعاون، ويمكّن الأفراد من إبراز كامل طاقاتهم وإمكاناتهم.

كما ستتخلّل تحدي اللياقة جولات أسبوعية مجانية، برفقة مرشد ضمن برنامج جولات المشي والجري في تحدي دبي للياقة، وتتيح الاستمتاع بمشاهدة المعالم الشهيرة التي تحتضنها المدينة أثناء المشي.

وأنشئت ثلاث قرى للياقة في كايت بيتش والخوانيج ودبي فيستيفال سيتي مول، وهي استكمال لـ10 مراكز للياقة تتوزع على غايت أفينيو ومجمع حمدان الرياضي ومركز دبي للسلع المتعددة، ونادي زعبيل للسيدات والمدينة المستدامة ونادي ضباط شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي ومدينة دبي الرياضية وذا أوتليت فيليدج وحتا، بهدف تعزيز أجواء النشاط في أنحاء دبي.

كما ستركّز دورة عام 2020 من تحدي دبي للياقة على التمارين المنزلية، من خلال مركز المحتوى الافتراضي «دليلك للتحدي».

• 2000 حصة في 150 موقعاً طوال الشهر.

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