سلطان بن مجرن يروي قصة صراعه مع القرش لجمهور «حكايتي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف البرنامج الحواري الترفيهي الجديد «حكايتي» الذي تبثه قناة الشارقة، رئيس مؤسس ورئيس فريق سماوي للمغامرات، سلطان ‏‏محمد بن الشيخ مجرن، الذي سيفتح صفحات مغامراته ورحلاته الشيّقة، ويطوف برفقة المشاهدين حول أبرز اللحظات الاستثنائية التي اختبرها خلال حياته.

وسيكون الجمهور اليوم على موعد عند الساعة 10 مساءً، برفقة الإعلامي حسن يعقوب المنصوري للتعرّف إلى أبرز المنعطفات التي مرّ بها بن مجرن في حياته، وأهم التجارب التي خاضها خلال رحلاته الطويلة التي وصل بها إلى القطب المتجمد الشمالي واختبر تجربة رؤية الشفق القطبي عن كثب، وصولاً إلى أعماق البحار حيث أسهم في اكتشاف حطام سفينة في العاصمة أبوظبي عام 1989.

وسيتعرّف المشاهدون خلال الحلقة إلى «معركة هجوم الهامور» وهي المواجهة التي دارت بين بن مجرن وابنه مع قرش أبيض أثناء إحدى مغامراته، حيث سيستعرض التفاصيل التي مرّ بها والتي أدت إلى إصابته بخلع في الكتف.

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