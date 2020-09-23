عرض «تخيّل» يعود إلى «فستيفال سيتي مول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف دبي فستيفال سيتي مول عن عودة «تخيّل»، عرض الليزر وتجربة الإسقاط الضوئي والعرض البصري والحسي، غداً، بعد فترة تجديد دامت ستة أشهر، مع إبداعات جديدة من عروض النافورة الموسيقية، وعروض الليزر والفعاليات، تزامناً مع الاحتفال بالنسخة الثانية من مهرجان دبي للمفروشات.

وبمناسبة عودته المصحوبة بألعاب نارية، ستجري خلال العرض تأدية أغنية نسخة جديدة من «بيبي شارك»، التي اختارها المتسوقون لتكون الخيار الأول لافتتاح عرض تخيّل، والذي يتميز بأجوائه العائلية المرحة، إلى جانب العديد من الأنشطة.

وحقق العرض، الذي تتناغم فيه التكنولوجيا مع الفنون، رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس، كأكبر عرض على الشاشات المائية في العالم، وأضخم عرض إسقاط ضوئي مستمر.

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