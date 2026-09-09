مهرجان دبي للكوميديا: استعدوا للكثير من المفاجآت والضحك

كشف مهرجان دبي للكوميديا عن انضمام خمسة أسماء جديدة من عمالقة الكوميديا، إلى قائمة حافلة بأبرز النجوم العالميين والمواهب الصاعدة وأكثرها إضحاكاً، الذين يستعدون لإشعال مسارح دبي بالضحك، خلال أكتوبر المقبل، ضمن برنامجه لعام 2026.

وتشمل قائمة الأسماء الجديدة كلاً من الكوميدي البرازيلي العالمي رافي باستوس، والنجمة الكوميدية البريطانية الكندية الحائزة جوائز كاثرين رايان، وصاحبة الحضور اللافت والأسلوب الجريء، الأميركية من أصل هندي زارنا غارغ، والكوميدي وصانع المحتوى نيما ناز، إلى جانب نجم الكوميديا الارتجالية باللغة الأوردية عباس بخاري، ويقدّم كل منهم عرضه الخاص بأسلوبه المتفرّد، ضمن أكثر من 10 أيام حافلة بالكوميديا والضحك في أنحاء دبي.

ومع أقل من شهر على انطلاق المهرجان، تستعد مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية في دبي لاستضافة عروض هذا العام، إذ سيعتلي نجوم الكوميديا مسارح دبي أوبرا، ومسرح الإمارات، ومسرح نيو كوفنت غاردن، وكوكاكولا أرينا، ونادي بيبروني للكوميديا الذي انضم حديثاً إلى قائمة الوجهات المستضيفة. ويمنح هذا التنوع الجمهور فرصاً عديدة لمشاهدة نجومهم المفضلين، إلى جانب اكتشاف مواهب وعروض كوميدية جديدة على مدار أيام المهرجان.

نظرة ساخرة

وبسرعة بديهته وطريقته المميزة ونظرته الساخرة إلى تفاصيل الحياة اليومية، سيعتلي الفنان البرازيلي رافي باستوس مسرح مهرجان دبي للكوميديا، ليقدّم عرضاً من الستاند آب كوميدي يحمل بصمته الخاصة، ويَعِد الجمهور بأمسية حافلة بالضحك على مسرح نيو كوفنت غاردن (مول الإمارات) في السابع من أكتوبر المقبل.

ويشتهر باستوس بكونه واحداً من أبرز روّاد الكوميديا الارتجالية في البرازيل، ونجح في بناء قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم، محققاً أكثر من 370 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، كما قدّم عروضه على عدد من أشهر مسارح الكوميديا، وظهر على منصة نتفليكس في ثلاثة عروض خاصة.

وفي 12 أكتوبر المقبل، ستعود الفنانة والكاتبة والممثلة ومقدمة البرامج البريطانية الكندية الحائزة العديد من الجوائز، كاثرين رايان، إلى دبي أوبرا ضمن فعاليات مهرجان الكوميديا، لتقدّم أمسية تحمل أسلوبها الذي يجمع بين سرعة البديهة والسخرية الذكية، وتُعد رايان من أبرز الأسماء على الساحة الكوميدية في المملكة المتحدة، ونجحت في بناء قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم. وقدّمت عدداً من العروض عبر منصة نتفليكس، كما شاركت في مجموعة من البرامج التلفزيونية الشهيرة. وخلال عروضها، تستمد رايان حكاياتها من حياتها وتجاربها الشخصية، لتتناول بطريقتها الصريحة والساخرة موضوعات تراوح بين العائلة والعلاقات والطموح، وصولاً إلى مفارقات الحياة العصرية.

نجاحات لافتة

وبدبي أوبرا أيضاً في 16 أكتوبر المقبل، ستطل الكوميدية الأميركية من أصل هندي، زارنا غارغ، المعروفة بأسلوبها الصريح والجريء، مقدمة في مهرجان دبي للكوميديا عرضها الجديد «مليون دولار إكسكيوزز»، وذلك بعد سلسلة من العروض الحية والعروض الكوميدية الخاصة التي حققت نجاحاً لافتاً.

وإلى جانب مسيرتها الكوميدية، تُعد زارنا مؤلفةً لأحد الكتب الأكثر مبيعاً بحسب قائمة نيويورك تايمز، كما تشارك باستمرار في افتتاح عروض الممثلتين تينا فاي وإيمي بوهلر. وتشمل مشاريعها المرتقبة المسلسل الكوميدي «زارنا».

وفي 17 أكتوبر، وعلى مسرح نيو كوفنت غاردن، سيقدم الفنان الكوميدي والممثل وصانع المحتوى نيما ناز هو عرضاً ضمن المهرجان. وبدأ ناز مسيرته في عالم الكوميديا في مدينة تورنتو الكندية عام 2014، قبل أن يطلق أولى جولاته الكوميدية التي تصدّرها عام 2022 بعنوان «آيم يور شوغر دادي» التي استقطبت أكثر من 15 ألف متفرج في عدد من المدن، من لوس أنجلوس وفانكوفر إلى نيويورك ومونتريال، وسان فرانسيسكو، وتورنتو وغيرها. وحقق محتوى نار عبر المنصات الرقمية أكثر من ملياري مشاهدة، وحظي بإشادة أسماء معروفة.

عفوية طريفة

وبعد الإقبال الكبير الذي حظي به عرضه الشهير «سمول توك»، سيعود عباس بخاري إلى دبي مع عرض ستاند أب كوميدي جديد بالكامل، ويشتهر بخاري بقدرته على تحويل المواقف العادية إلى حكايات لا تُنسى، جامعاً بأسلوبه الخاص بين الملاحظات الذكية والحادة، والسرد النابع من تجاربه الشخصية، وحسّه الفكاهي العفوي، ليتناول موضوعات تراوح بين فوضى الحياة الزوجية وتوقعات العائلة، وصولاً إلى الصداقات والثقافة والمفارقات الطريفة التي نصادفها جميعاً في حياتنا اليومية.

ومع قاعدة جماهيرية تضم ملايين المتابعين في مختلف أنحاء المنطقة، وسجل حافل بالعروض كاملة العدد، استطاع عباس أن يصنع لنفسه مكانة خاصة بفضل كوميديا صادقة وقريبة من الجمهور وغنية بالمواقف التي تثير الضحك، ليصبح أحد أبرز الأصوات وأكثرها تميزاً في عالم الكوميديا الارتجالية باللغة الأوردية، ويَعِد عرضه الجديد بأمسية حافلة بحكايات تُروى للمرة الأولى، ومواقف غير متوقعة، والكثير من المفاجآت والضحك المتواصل خلال مهرجان دبي للكوميديا في 16 أكتوبر المقبل على مسرح نيو كوفنت غاردن.

قائمة طويلة

تضم قائمة الفنانين المشاركين في مهرجان دبي للكوميديا 2026 كلاً من: جون أشقر، وخالد العجيرب وخالد المظفر مع نخبة من فناني الكويت، ومو غيليغان، وفِر داس، وجيمي ليفر، إضافة إلى منّور فاروقي، وأميت تاندون، وشين تود، وألكسندر ميركول، وتنضم إليهم الأسماء الخمسة التي أعلن عنها المهرجان، أمس، وهم: رافي باستوس، وكاثرين رايان، وزارنا غارغ، ونيما ناز، وعباس بخاري، ليقدّموا عروضاً إضافية تثري برنامج المهرجان الحافل لهذا العام.

. 10 أيام حافلة بالكوميديا يقدمها «المهرجان» لرواده.