روميرو بريتو يزيّن واجهة مبنى البوابة بلوحة مبهرة

يتصدر فنان البوب البرازيلي الشهير روميرو بريتو فعالية «ليالي الفن» التي تختتم في مركز دبي المالي العالمي اليوم، إذ يعرض نخبة من أروع أعماله ضمن عرض ضوئي مبهر على واجهة مبنى البوابة، ليتحول هذا الصرح الأيقوني إلى لوحة بصرية مفعمة بالإبداع والألوان.

ويُعد روميرو بريتو، المقيم في ميامي، مؤسس «حركة الفن السعيد» العالمية. وحظيت أعماله باهتمام دولي واسع مع عرضها في عدد من كبريات المتاحف والمعارض العالمية، وفي مقدمتها معرض «كاروسيل دو لوفر» في باريس، ومتحف «سوميا» في مكسيكو سيتي الذي سجّل فيه بريتو عام 2013 سبقاً بوصفه أول فنان حيّ يعرض أعماله فيه. كما اختير بريتو فناناً رسمياً لبطولتي كأس العالم لكرة القدم عامي 2010 و2014، إلى جانب تعاوناته الإبداعية مع علامات تجارية عالمية مثل «ديزني» و«كوكاكولا» و«بنتلي» و«سكيتشرز» و«هوبلو» و«ماتيل».

وفي أولى مشاركاته ضمن «ليالي الفن»، بمساهمة من متجر «ذا كولريتور» الفني في «جيت أفينيو»، كشف بريتو عن Dubai’s Prosperous Future، وهو عمل فني حصري أبدعه خصيصاً للفعالية، باستخدام ألوان الأكريليك والزيت على القماش، إلى جانب مجموعة مختارة تضم 20 عملاً من أعماله المميزة، المستوحاة أيضاً من المنطقة وثقافتها.

وتنظم «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وتوفر منصة للتعبير والتبادل الفني والاحتفاء بالمشهد الثقافي المتنامي في الإمارة. وتجمع الاحتفالية السنوية التي تقام في الهواء الطلق بين المواهب الإماراتية والعالمية عبر برنامج غني من الأعمال التركيبية التفاعلية، والمعارض الفنية، وورش العمل التطبيقية، والعروض الحية.