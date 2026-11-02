مفاجآت القرية العالمية: فرصة للقاء أحمد حلمي

مع تواصل فعاليات موسمها الـ31 واعتدال الأجواء في دبي، تستعد القرية العالمية لاستقبال أبرز نجوم الفن في العالم العربي خلال الشهر الجاري، حيث يطل النجم أحمد حلمي على الجمهور في لقاء خاص احتفاءً بفيلمه المرتقب «حدوتة».

وسيستقبل المسرح الرئيسي للقرية العالمية أحمد حلمي الأحد المقبل، بمناسبة فيلمه «حدوتة» الذي تدور أحداثه حول أحد البلطجية، الذي يجسد شخصيته أحمد حلمي، ويستعين بمعالجة متخصصة في التنويم المغناطيسي، تؤدي دورها أمينة خليل، بعدما يفقد ذاكرته وينسى المكان الذي أخفى فيه شاهداً اختطفه. وفي رحلة استعادة ذاكرته، يجد نفسه مضطراً لمواجهة أعداء من الماضي واسترجاع ذكريات قديمة ومواجهة نفسه أيضاً. وسيحظى عشاق السينما بفرصة مميزة للقاء النجمين والتعرف عن قرب على تفاصيل الفيلم قبل طرحه في دور العرض السينمائي.

ويأتي اللقاء السينمائي ضمن البرنامج الترفيهي الحافل للموسم الـ31 للقرية العالمية، والذي يضم أكثر من 40 ألف عرض وفعالية طوال الموسم. ويمكن حضور اللقاء مع نجم الفيلم دون أي رسوم إضافية، إذ إنه من ضمن سعر تذكرة الدخول إلى القرية العالمية.