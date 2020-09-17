«إكسبوجر» يتلقّى إبداعات موظفي الشارقة الشغوفين بالتصوير

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطار حرصه على الكشف عن المواهب الإبداعية في مجال التصوير الفوتوغرافي، جدّد المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الدعوة لموظفي حكومة الإمارة من الشغوفين بالتصوير للتقدّم والمشاركة مجاناً في الدورة الخامسة من الجوائز العالمية للتصوير الفوتوغرافي والأفلام القصيرة. ويشترط على المتقدمين ضمن فئة موظفي حكومة الشارقة التي تتلقّى المشاركات حتى 23 الجاري أن يكونوا من العاملين في المؤسسات الحكومية بالإمارة وقت تقديم طلب المشاركة وعند إعلان النتائج، ويمكن للمشاركين المحترفين والهواة من جميع الأعمار تقديم صورة أو فيلم من مختلف أنواع فنون التصوير والتسجيلات المرئية والمدارس الفنية وباستخدام أي نوع كاميرا. يُشار إلى أن المهرجان يستضيف نخبة من كبار المصورين والإعلاميين وعشاق التصوير من جميع أنحاء العالم.

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