في عتمة الأعماق، حيث تختبئ كنوز البحار، التقط المصور الإماراتي، حامد عبيد آل علي، مشهداً استثنائياً لأنثى سلطعون تحتضن بيوضها، في صورة تجسّد معنى الأمومة وغريزة الحماية في الطبيعة، لتحصد المركز الأول في محور الأسرة بالدورة الـ15 لجائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي، التي احتفت بالفائزين بها أخيراً، وشكلت الجائزة تتويجاً لمسيرة نسجها آل علي مع الكاميرا على امتداد أربعة عقود، إذ تنقل بين عوالم الحياة البرية والبحرية، ملاحقاً الدهشة والتفاصيل النادرة التي تكشف جماليات الطبيعة وتنوعها في أكثر من 116 دولة، وبالشغف والعزيمة نجح في الوصول إلى منصة الجائزة، بعد 13 محاولة من قبل، لم تثنه عن مطاردة حلمه.

ونجحت صورة آل علي التي حملت عنوان «احتضان في العتمة» في لفت الأنظار، إذ التقط أنثى سلطعون صغيرة في أعماق الماء حيث الضوء شحيح، وهي تجلس على طيات الإسفنج وكأنها اختارت هذا الخفاء بوعي، وتحت جسدها تتكوم بيوضها، في مشهد يجسّد تعريف الطبيعة للأمومة من خلال جسد الأم المظلل والحارس لـ«الأبناء»، وصبرها الذي لا يعرف حدوداً.

الحكاية من البداية

ومن بداياته مع الكاميرا، استهل آل علي حواره مع «الإمارات اليوم»، قائلاً: «تعلقت بالتصوير منذ 40 عاماً، وتخصصت في الحياة البرية والبحرية، إذ دخلت نادي التصوير عندما كنت تلميذاً في المدرسة، وكنا نتعلم التصوير في أثناء الرحلات المدرسية، وكبر معي حب التصوير منذ تلك المرحلة، إلى أن اشتريت أول كاميرا من أول راتب بعد توظفي»، مشيراً إلى أنه توجّه في أول طريقه إلى توثيق اللحظات، ثم راح يبدّل في الزوايا التي يختارها، ليصبح أكثر ميلاً إلى التقاط الصور الفنية، ولكن بعد تقاعده من الوظيفة، ركّز على التصوير وحضور ورش العمل والندوات والدورات، كي يطور من تجربته.

وأوضح آل علي أن عدسته اختارت الحياة البرية لأنه ولد بقرية صغيرة في البر، ولم تربطه أي علاقة بالبحر في الصغر، إلى أن قرر في عام 1991 تعلم الغوص، لافتاً إلى أن البحر يشكل أكثر من 70% من مساحة الكرة الأرضية، ويختزن بداخله الكثير من الجماليات، أكثر من اليابسة، لذا اختار التخصص في المجالين (البر والبحر)، كي يقدم جماليات متنوعة.

تفاصيل

وعن تفاصيل صورة «احتضان في العتمة» التي فاز بها بالجائزة الأولى بعد 13 مشاركة في «هيبا»، كشف آل علي أنه التقطها هذا العام في رحلة غوص إلى الفلبين، وتحديداً إلى انيلاو، وهي منطقة مخصصة لتصوير الماكرو نظراً لصغر حجم المخلوقات فيها، إذ التقط خلال تلك الرحلة أكثر من 13 ألف صورة، معتبراً أن أصعب خطوة بالنسبة له كمصور، تكمن في عملية اختيار اللقطة، أولاً لأنها تحتاج إلى وقت طويل، وثانياً لأن انتقاء الأفضل يكون صعباً.

واعترف بأنه شعر بالحيرة في اختيار صورة من الحياة البحرية أو البرية والتقدم بها لجائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي، إذ التقط واحدة تجمع خمسة قردة، إلى أن وقع خياره على صورة أنثى السلطعون، بما تمثله من مفهوم الأسرة.

ورأى أن فكرة الصورة كانت خارج الصندوق، وأردف عن تفاصيلها: «حجم هذه السلطعونة أصغر من حجم ظفر الإبهام، فهي صغيرة جداً، وقد التقطتها بتقنية الماكرو، وتعبر عن غريزة الأمومة، فهي رغم صغر حجمها تحمي البيض وتحمله معها أينما تنقلت في الأعماق، إلى أن تنتهي عملية تفقيس البيض».

ولفت إلى أن عدد رحلات التصوير التي قام بها إلى اليوم وصلت إلى 116 دولة، إذ يسعى باستمرار إلى السفر لوجهات جديدة، من أجل الاستكشاف، وشدد على أن التصوير تحت البحر، يعني أن على حامل العدسة القيام بأمرين في الوقت عينه، وهما التصوير والغوص، ويجب أن يكون متمكناً من المهارتين في الوقت عينه، كي لا يدمر الشعب المرجانية، أو يتسبب بأي نوع من الأذى للطبيعة، فضلاً عن تحدي ملاحقة الكائنات المتحركة، أو حتى تلافي التعرض للمخلوقات المؤذية في أعماق البحر.

تحمل قصة

وعبّر آل علي عن فخره بالحصول على جائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي بعد مشاركته لـ13 مرة، إذ تقدم ثلاث مرات للمسابقات الرئيسة، و10 في الفرعية، مشيراً إلى أن أعماله بدأت تتأهل مع الوقت والمشاركات، لكنها لم تحقق الفوز، إلا أن أربعاً من صوره تأهلت هذه الدورة، وضمن محاور متعددة، عازياً ذلك إلى الإصرار والعزيمة وتطوير الذات، وكذلك التعلم من اختيار الصور الفائزة في الدورات السابقة، إذ لاحظ أن اللقطات الفائزة دائماً ما تحكي قصة.

ووصف عملية البحث قبل رحلة الغوص بأنها من المراحل المهمة، التي كانت تتطلب أسابيع طويلة، إلا أن الذكاء الاصطناعي قلّص تلك المدة، إذ يساعد في تحديد طبيعة الكائنات المتوقعة، ونوعية العدسات المناسبة للتصوير، وكذلك أفضل الأوقات لزيارة بعض الأماكن، كما يسهم كذلك في بعض عملية تعديل الصور.

ونوه بأن كل واحدة من الـ116 دولة التي سافر إليها تتسم باختلاف وتنوع مخلوقاتها البحرية، مؤكداً أن الإمارات تحمل الكثير من الجماليات ولكنها مظلومة إعلامياً، على حد تعبيره، مشيداً بجماليات وتنوع منطقة القدرة، سواء لجهة البحريات أو حتى الصحراء والكائنات، وهذا التنوع يمنح المصور فرصة صناعة الصور الجميلة.

صعوبات الرحلة

قال الإماراتي حامد عبيد آل علي إن التصوير قد يعرّضه للعديد من المواقف الصعبة، كما أن الانطباعات الأولى في الدول تؤثر في رحلة التصوير كاملة، مستعيداً ذكريات رحلته إلى كولومبيا، حيث يعمل عادة على تجهيز برنامج الرحلة بنفسه، ويستأجر سيارة، أو يتعاقد مع شركة، ولكن منذ وصوله واجه مشكلات في مختلف التفاصيل، فكانت مخرجات الرحلة غير متناسبة مع التوقعات.

. صاحب المركز الأول في محور «الأسرة» لجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير في دورتها الـ15.

. 116 دولة سافر إليها آل علي، والتقط صوراً فيها.