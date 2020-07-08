أحمد الفيشاوي ينتصر على طليقته: كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن انتصاره في قضية نفقة ابنته لينا أمام طليقته هند الحناوي. ونشر أحمد الفيشاوي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، معلقا: "كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذة سناء لاحظي وأستاذ يوسف الفايز، شكراً".

وألغت محكمة استئناف القاهرة، الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته لينا، وهي الشقة التي تقيم فيها مع والدتها هند الحناوي وزوجها الحالي في إنجلترا.

يذكر أن هناك العديد من الأزمات التي انتابت علاقة هند وأحمد الفيشاوي منذ بدايتها، حتى تم الاعتراف بنسب ابنته، لكن عادت المشاكل مرة ثانية بسبب نفقتها ومصاريف تعليمها، خاصة بعد سفر هند وابنتها لإنجلترا.

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