بعد ارتفاع سهمي «سبيس إكس» و«تسلا».. إيلون ماسك يستعيد لقب «التريليونير»

استعاد إيلون ماسك صفة "التريليونير"، بعدما قفزت ثروته بنحو 47.9 مليار دولار، لتتجاوز حاجز التريليون دولار مجدداً، مع ارتفاع سهمي "سبيس إكس" و"تسلا".

وبلغ صافي ثروة أغنى شخص في العالم نحو 1.03 تريليون دولار، الإثنين، بزيادة 4.9% عن إغلاق الجمعة، وفقاً لقائمة "فوربس" اللحظية لأثرياء العالم.

وارتفع سهم "سبيس إكس" بنسبة 6.7% إلى 169.60 دولار، فيما صعد سهم "تسلا" 2.9% إلى 381.20 دولار.

يُشار إلى أن ماسك يملك نحو 38% من "سبيس إكس"، بما يشمل خيارات الأسهم، ونحو 11% من "تسلا".

وكان ماسك قد أصبح أول تريليونير في التاريخ في 12 يونيو، قبل أن تتراجع ثروته لاحقاً، ليستعيد صفة "التريليونير" مجدداً.