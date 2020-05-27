محمد الشحي يغنّي بأقرب نقطة لـ «جيران» مسرح المجاز

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

احتفل مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية في الشارقة مع جمهوره بعيد الفطر السعيد، بأمسية أحياها الفنان الإماراتي محمد الشحي الذي أطرب جمهوره بأغنياته وإطلالته التي بُثّت مباشرة عبر الحسابات الخاصة للمسرح على مواقع التواصل الاجتماعي، في أولى حفلات العيد التي ينظمها المسرح عن بُعد التزاماً بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي الهواء الطلق، وبأقرب نقطة لشرفات ونوافذ الجمهور القاطن بمحاذاة مسرح المجاز، استهلّ الشحي حفله الذي تفاعل معه روّاد مواقع التواصل بشكل لافت بأحدث أعماله «خلّك في البيت» الذي نقل خلاله رسائل توعوية تحثّ جميع أفراد المجتمع على الوقاية واتباع مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، لينطلق الشحي مقدماً أغنية «شبيه زايد» التي تغنى فيها بخصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجاءت بمثابة رسالة محبة.

ولم يبخل الشحي على جمهوره بالفنّ الإماراتي الأصيل، إذ قدّم عدداً من أجمل أعماله، إذ بدأ بأغنية عاطفية حملت عنوان «كشف المحبة» غلفها بصوته الشجي ليطرب الجمهور الذي تفاعل بمشهد استثنائيّ من على شرفات ونوافذ المنازل، ليقدم بعدها أغنية «حياتي» التي ترافقت مع إبداعات الفرقة الموسيقية، وينتقل لأغنية «كبيدة» ذات الإيقاعات المغربية من ألبومه «ممنوع» الذي أطلقه عام 2017، تلتها «عايشن مقلب».

وفي بداية الحفل، هنأ الشحي الجمهور الوفيّ الذي تابعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الذين حضروا الحفل من الشرفات والنوافذ المحاذية لمسرح المجاز بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية وأن يزول هذا الوباء، وتعود الحياة لطبيعتها، كما توجّه بالتحية والتهنئة لشيوخ دولة الإمارات.

«رادار الوفا»

بعد دعوات متكررة وصل صداها مسامع محمد الشحي، لبّى الفنان الإماراتي طلبات الجمهور، وقدّم لهم أغنياتهم المفضلة، إذ غنّى باقة من الأغنيات، منها: «أنا منكسر»، و«سكت عنك»، و«ضايع طريقي»، ليودع بعدها جمهوره على إيقاعات «رادار الوفا» التي أداها بطريقة مميزة نالت إعجاب الجمهور.

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