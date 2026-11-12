ابن حتوتة والصباغ: نجاح محتوى السفر لا يُقاس بالمشاهدات

اصطحب صانعا محتوى السفر، ابن حتوتة ومحمد الصباغ، زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب في رحلة إلى تجاربهما في استكشاف البلدان والثقافات المختلفة، مؤكدَين أن نجاح محتوى السفر لا يُقاس بجمال الوجهات وعدد المشاهدات وحدهما، بل بقدرته على رواية قصص إنسانية تثير الفضول، وتكشف جوانب غير مألوفة من حياة الشعوب، وتمنح الجمهور فرصة للتعرّف إلى العالم بعيداً عن الصور النمطية والمسارات السياحية التقليدية.

وتناولا خلال جلسة «كيف يُصنع محتوى السفر: فضولنا تجاه الشعوب والثقافات» أسرار صناعة محتوى السفر، وأهمية البحث والسرد القصصي، والمواقف الإنسانية التي عاشاها خلال رحلاتهما، إلى جانب التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال.

وأكد ابن حتوتة أن رواية القصة تأتي في مقدمة أولوياته عند إعداد محتوى السفر، إذ يحرص على جذب انتباه المشاهد منذ اللحظات الأولى، من خلال سؤال أو حكاية تثير فضوله وتدفعه إلى متابعة التفاصيل حتى النهاية.

فيما قال محمد الصباغ إن صناعة محتوى السفر تتطلب شغفاً حقيقياً بالاستكشاف، واستعداداً لتحمل مشقة التنقل والانتظار ومواجهة الظروف غير المتوقعة، مشيراً إلى أن الرحلة التي يشاهدها الجمهور في دقائق قد تسبقها ساعات طويلة من التحضير والتعب.