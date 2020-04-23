في يوم الأرض.. النيران تنتشر بأكبر متنزه بولندي

المصدر: وارسو - د.ب.أ

استمر حريق غابات، اندلع يوم الأحد الماضي في متنزه بيبرزا الوطني ببولندا، في الانتشار باتجاهات عدة داخل المنطقة.

وأعلنت سلطات المتنزهات، أمس، الذي يوافق الاحتفال العالمي بيوم الأرض، عن تضرر نحو 4000 هكتار من الحريق حتى الآن، حسب تقديرات استندوا في إصدارها إلى صور التقطتها طائرات مسيرة وأقمار اصطناعية. ويعد المتنزه هو الأكبر في بولندا. ويحمي المتنزه الوطني، الواقع بشمال شرق البلاد، السهول الفيضية لنهر بيبرزا، ويعد موطناً لعدد من الأنواع والسلالات النادرة من الحيوانات والطيور، بما في ذلك غزال الموظ، وعدد من طيور الماء والمستنقعات.

ويصعب الوصول إلى المنطقة المتضررة، ما يعقد جهود مكافحة الحرائق. ونظراً إلى طبيعة تربة الخث - تربة عالية المحتوى من المواد العضوية - والجفاف في المتنزه، قد يستمر الحريق مستعراً لأيام أو أسابيع داخل الأرض، وقد ينتشر لاحقاً بفعل الرياح. ووفقاً للمعهد الوطني للأرصاد الجوية، فليس متوقعاً هطول أمطار في الأيام المقبلة ببولندا التي شهدت شتاء جافاً بشكل استثنائي، مع عدم وجود غطاء ثلجي على معظم أراضيها.