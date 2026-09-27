وصفه بالحفل "الأروع" في حياته .. موسيقار يعزف أمام 150 دباً نجت من الإغتيال (فيديو)

لم يكن الجمهور هذه المرة من عشاق الموسيقى المعتادين؛ إذ إن 150 دبًا تم إنقاذها من الأسر، جلس بعضها على العشب واقترب البعض الآخر من البيانو للاستماع إلى حفل استثنائي قدمه الموسيقي البريطاني الشهير ريك ويكمان في فيتنام.

وأقام ويكمان، عازف البيانو والملحن المعروف، حفله داخل محمية تابعة لمنظمة "Animals Asia" في متنزه تام داو الوطني، في تجربة وصفها بأنها "الأروع" خلال مسيرته.

وأظهرت المشاهد عددًا من الدببة القمرية وهي تقترب بفضول من مكان العزف، فيما جلس 11 منها على العشب لمتابعة الموسيقى، ووصل أحد الدببة، ويدعى جورج، إلى مسافة قريبة من البيانو.

وقدم ويكمان مقطوعتين جديدتين ألّفهما خصيصًا للمناسبة، إحداهما بعنوان "Moon" والأخرى "Dawn Reborn"، تكريمًا لدببة أنقذتها المنظمة من الإغتيال في مزارع استخراج العصارة الصفراوية.

وقال الموسيقي البريطاني: "بصراحة، كان هذا الحفل الأروع في حياتي. كنت أنظر إلى الدببة طوال الوقت حتى إنني كدت أنسى ما كنت أعزفه".

وأضاف: "شعرت وكأنني في عالم آخر، أنا والدببة فقط. لن أتمكن في حياتي من العزف أمام جمهور بهذه الروعة".

ولاحظ ويكمان أن بعض الدببة بدت أكثر تفاعلًا مع مقاطع موسيقية معينة، ما دفعه إلى تغيير طريقة عزفه أثناء الحفل، مضيفًا: "نعلم أن الموسيقى تؤثر في البشر، والآن أعلم أنها تؤثر في الدببة أيضًا".

وجاء الحفل ضمن حملة تسعى إلى لفت الانتباه إلى الدببة التي ما زالت محتجزة في مزارع استخراج العصارة الصفراوية في فيتنام.

وبحسب "Animals Asia"، لا يزال نحو 125 دبًا محتجزًا في تلك المزارع رغم حظر استخراج العصارة الصفراوية من الدببة في البلاد، وتطالب المنظمة بالإفراج عنها ونقلها إلى المحميات.

ويتمتع ويكمان بعلاقة طويلة مع المنظمة، إذ أصبح منذ عام 2016 راعيًا لأحد الدببة التي أنقذتها، وسبق أن ألّف مقطوعات موسيقية مستوحاة من دببة أخرى.

أما مؤسسة المنظمة جيل روبنسون، فوصفت الحفل بأنه "يوم ساحر"، معتبرة أن رؤية دببة عانت طويلًا وهي تستمع إلى موسيقى أُلفت خصيصًا لها حملت رسالة "أمل" للحيوانات التي لا تزال تنتظر إنقاذها.