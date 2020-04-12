سيؤول: إلزام مُنتهكي العزل الذاتي بأساور إلكترونية

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

ذكرت كوريا الجنوبية، أمس، أنها ستلزم الذين ينتهكون قواعد العزل الذاتي بارتداء أساور إلكترونية، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل أفضل.

وقال رئيس الوزراء، تشونج سي كيون، إن بلاده ستلزم منتهكي قواعد العزل الذاتي بارتداء أساور إلكترونية، نظراً إلى أن عدد حالات الأشخاص الذين ينتهكون قواعد الحظر الذاتي، في الأسابيع الأخيرة، قد أثار القلق، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف تشونج، خلال اجتماع بمقر اللجنة المركزية لإجراءات مواجهة الكوارث والأمن في سيؤول: «بعد دراسة عميقة، قررت الحكومة وضع أساور إلكترونية في أيدي الذين ينتهكون قواعد العزل الذاتي، مثل الخروج من دون إخطار، وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية».

وتابع: «لقد استمعنا لخبراء في مجال الحجر الصحي، وقمنا بجمع آراء من مجتمعات مختلفة».

وفي دراسة أجريت، أخيراً، بمشاركة 1000 شخص، بتكليف من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، أيد 80.2% من الأشخاص فكرة استخدام الأساور الإلكترونية، لتعقب أولئك الذين يخضعون للحجر الصحي الذاتي.

لكنّ البعض أشار إلى أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان.