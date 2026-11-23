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انتشر على منصات التواصل فيديو لسيارة كهربائية ذاتية القيادة في الصين أثارت دهشة المستخدمين بعد أن حاولت ركن نفسها طوال الليل.

وأظهر الفيديو السيارة وهي تتحرك ذهابا وإيابا، وتغير وضعيتها وتعيد المناورات في أماكن مختلفة، بينما كان المالك نائماً داخل المنزل والسيارة فارغة من الركاب.

ووفقا للتقارير، فقد نشطت السيارة وظيفة الركن التلقائي من تلقاء نفسها في منتصف الليل، واستمرت في تنفيذ هذه المحاولات لمدة ساعات طويلة، حيث سجل النظام 868 محاولة فاشلة للركن قبل أن يتوقف.

وحقق المقطع انتشارا واسعا على المنصات الاجتماعية، حيث تفاعل المستخدمون بإضافة موسيقى متنوعة تتناسب مع حركات السيارة المتكررة، مما أثار تساؤلات حول موثوقية أنظمة القيادة الذاتية وسلامتها في الظروف غير المتوقعة.