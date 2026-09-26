في حالة نادرة .. شاب يتذكر تفاصيل حياته منذ عمر 3 أشهر

وثقت دراسة علمية جديدة حالة مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً يمتلك ذاكرة ذاتية فائقة تمكنه من استرجاع تفاصيل دقيقة من أحداث حياته الشخصية بمستوى يتجاوز أداء 99.9% من عامة الناس، ليصبح واحداً من أقل من 100 حالة معروفة عالمياً بهذا النوع النادر من الذاكرة.

ونشر موقع "ساينس أليرت" العلمي تفاصيل الدراسة التي أجراها فريق بحثي بقيادة الباحث في العلوم المعرفية كريستيان بارزيكوفسكي، ونشرت نتائجها في مجلة Cortex العلمية.

منح الباحثون المراهق رمز KCL لحماية هويته. وبدأت الحالة في فبراير 2025 حين تواصل الفتى مباشرة مع بارزيكوفسكي، الذي سبق أن نشر أبحاثاً عدة حول ظاهرة الذاكرة الذاتية اللاإرادية. وأفاد الفتى بامتلاكه ذكريات مبكرة للغاية تعود إلى عمر 3 أشهر تقريباً في أبريل 2009، إضافة إلى ذكريات من طفولته المبكرة بين عامي 2010 و2011 أكدها والداه لاحقاً.

وأوضح الفتى أن شعوره بوعي ذاتي متواصل نشأ لديه في نحو الثالثة من عمره، ومنذ ذلك الحين أصبحت معظم ذكرياته مفصلة وسهلة الاستحضار. وأشار إلى أن ذكرياته غالباً ما تُستدعى بشكل لاإرادي عبر محفزات بسيطة مثل رائحة معينة أو أغنية أو جملة عابرة، مؤكداً قدرته على تذكر تفاصيل دقيقة لنحو نصف الأيام التي مرت منذ أغسطس 2022.

وأجرى فريق البحث سلسلة اختبارات معتمدة مع الفتى عن بعد، نظراً لبعد مكان إقامته عن مقر الفريق. وأكدت نتائج تلك الاختبارات امتلاكه فعلياً لهذه الذاكرة الفائقة، بأداء يتجاوز إحصائياً مستوى 99.9 % من عامة السكان. في المقابل، وجاءت مستويات انتباهه وذاكرته العاملة ووظائفه التنفيذية طبيعية تماماً، وهو أمر شائع بين أصحاب هذا النوع من الذاكرة.