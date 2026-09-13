مطالبات أميركية بتأسيس هيئة رقابية عاجلة للحد من مخاطر الانفلات التكنولوجي لثورة الذكاء الاصطناعي

تصاعدت حدة التحذيرات في الأوساط السياسية والتقنية الأميركية من مخاطر الانفلات التكنولوجي لثورة الذكاء الاصطناعي، وسط انتقادات حادة للبيت الأبيض والكونغرس وكبرى الشركات لغياب آليات رقابية حاسمة تكبح وتيرة التطوير السريعة وتضمن توزيع مكاسبه الاقتصادية خارج نطاق النخبة المالية.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، أكد خبراء ومطلعون في قطاع التكنولوجيا أن وتيرة تحسين النماذج تفوق التوقعات بصورة قد تفضي إلى وصول الأنظمة لمرحلة "التعلم الذاتي التكراري" والقيام بتصرفات غير متوقعة، محذرين من تفاقم احتمالات وقوع سيناريوهات كارثية مع مطلع العام المقبل ما لم يُتدارك الأمر بتدخل تشريعي وتنظيمي فوري.

وتتضمن خارطة الطريق المقترحة لمعالجة الأزمة عدة ركائز استراتيجية:

هيئة رقابية ذات صلاحيات تنفيذية: الدعوة لتأسيس جهاز تنظيمي مستقل يمتلك الخبرة التقنية لفحص النماذج المتقدمة وسلطة إيقافها عند رصد سلوكيات خطرة، ومواكبة سرعة التطوير دون الوقوع في البيروقراطية التقليدية.

إلزام مراكز البيانات بمسؤوليات مجتمعية: وضع معايير موحدة تُلزم الشركات بتعويض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من الأضرار البيئية، وتخصيص عوائد مالية مباشرة لسكان المناطق المحيطة.

التنسيق الاستراتيجي مع الصين: ضرورة تدشين إطار عمل مشترك بين واشنطن وبكين لضبط مخاطر الذكاء الاصطناعي على غرار معاهدات حظر الانتشار النووي، تفادياً لخروج التقنيات الذاتية عن سيطرة الحكومات.

تشكيل بنية تحتية استباقية: دمج الكفاءات من الإدارات الفيدرالية والمختبرات التقنية وخبراء الاقتصاد والصحة العامة والأخلاقيات في فريق عمل موحد لصياغة السياسات مسبقاً وتوزيع المكاسب المجتمعية.

ورغم التحفظات السياسية التي تبديها الإدارة الأميركية على فرض قيود تنظيمية صارمة ورغبة الشركات في تحقيق عوائد استثمارية قياسية، إلا أن تنامي القلق الشعبي وتحركات مشرعين في الكونغرس تشير إلى تحول وشيك في المشهد السياسي قد يفرض تشريعات غير مسبوقة لضبط بوصلة القطاع.