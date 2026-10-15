فلك الشام تصدر عملين أدبين يجمعان الشعر والرواية

أصدرت الشاعرة والكاتبة السورية فلك الشام عملين جديدين يجمعان بين الرواية والشعر، في تجربة إبداعية تعكس تنوع اهتماماتها الأدبية وانتقالها بين عوالم السرد التاريخي والتعبير الوجداني، وبالتعاون مع دار ناريمان للنشر والطباعة والتوزيع.

ويأتي الإصداران ليقدما للقارئ مسارين أدبيين مختلفين؛ الأول يستلهم التاريخ ويعيد صياغة بعض ملامحه في قالب روائي، بينما ينطلق الثاني من المشاعر الإنسانية والعلاقات بين الذات والآخر عبر لغة شعرية تتسم بالعاطفة والتأمل.



رحلة روائية

يحمل الإصدار الأول عنوان «غزلان الخليج»، وتستحضر من خلاله فلك الشام أجواء تاريخية تعود إلى منطقة الخليج العربي في القرن السابع عشر، مستلهمةً عالم صيد اللؤلؤ وما ارتبط به من تفاصيل اجتماعية وإنسانية شكلت جانبًا من ملامح الحياة في تلك الفترة.

ويمزج العمل بين الأحداث التاريخية والبناء الدرامي، مع طرح قضايا تتعلق بالإرادة والحرية والتحدي، في معالجة روائية تسعى إلى الجمع بين استحضار الماضي وتناول التجارب الإنسانية وما تحمله من صراعات وتحولات.

ديوان شعري

الإصدار الثاني، يحمل عنوان «أنا وكلهم أنت»، وهو ديوان شعري تقدم من خلاله الكاتبة تجربة وجدانية تتناول العلاقة بين الذات والآخر، وتستكشف المشاعر الإنسانية وما يرتبط بها من تحولات وتناقضات.

ويعكس الديوان اهتمام فلك الشام بالعلاقات الإنسانية بوصفها مساحة ثرية للتعبير الشعري والتأمل، من خلال لغة تجمع بين العاطفة والرؤية الذاتية، وتمنح القارئ فرصة للتفاعل مع التجارب والمشاعر التي تتشكل في العلاقات بين البشر.

ويبرز صدور العملين تنوع التجربة الإبداعية للكاتبة السورية، بين الكتابة الروائية التي تعتمد على بناء الأحداث واستلهام التاريخ، والكتابة الشعرية التي تنطلق من المشاعر والتجارب الإنسانية.

وسبق لفلك الشام أن أصدرت ديوانها الشعري الأول «الأنثى والمحتال»، الذي تناول العلاقة بين الرجل والمرأة، وطرح تساؤلات حول الأنوثة والعلاقات الإنسانية وما تحمله من أبعاد وجدانية واجتماعية.

ويمثل إصدار «غزلان الخليج» وديوان «أنا وكلهم أنت» محطتين جديدتين في مسيرتها الأدبية، بما يتيح للقراء التعرف على جوانب متنوعة من تجربتها الإبداعية، بين استلهام التاريخ في السرد الروائي والتعبير عن المشاعر الإنسانية في القصيدة.