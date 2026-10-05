شاهد على الأصالة

قلب دبي النابض بالأصالة والتاريخ ومعالم الزمن الجميل، يظل دوماً محطة جاذبة لزوارها من جهات العالم المختلفة، ممن يحرصون على التجوال فيها، والاستمتاع بمدينة تسابق الزمن وتنتمي إلى المستقبل، لكنها في الآن ذاته تعتز بماضيها، وتحافظ عليه، وتروي حكاياته لضيوفها.. كما الحال هنا في منطقة السيف التراثية التي تستريح على ضفاف الخور، وتعد شاهدة بمبانيها القديمة ذات التصاميم العريقة والبراجيل على روعة المكان، وقصص الأجداد الذين عاشوا فيه.