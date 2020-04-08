ركاب سفينة اندونيسية يقفزون الى البحر خوفا من مصاب ب"كورونا"

المصدر: جاكرتا -د ب أ

ذكر مسؤول بوزارة النقل في إندونيسيا اليوم، أن ركاب كانوا على متن سفينة لنقل الركاب، قفزوا في البحر قبالة جزيرة فلوريس الإندونيسية بعدما ظهرت أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) على أحد الركاب.

وقال مدير الملاحة البحرية بوزارة النقل، ويسنو هاندوكو، إن طاقم السفينة طلب الرسو في ميناء موميري بفلوريس أمس ولكن تم رفض الطلب.

وأضاف أنه تم السماح أخيرا للسفينة التي كانت تبحر من بورنيو إلى جزيرة سولاويسي بالرسو، وجرى إنقاذ الركاب الذين قفزوا في البحر.

وقال ويسنو: "كان هذا التصرف شيئا خطيرا للغاية. ندعو كل ركاب العبارات والسفن إلى الإذعان للتعليمات الخاصة بالصحة والقواعد".

وحتى اليوم، سجلت إندونيسيا 2956 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و240 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة.