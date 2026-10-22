لم يكن أحد يتوقع ما تحت سجادة الطائرة.. ثعبان يوقف رحلة في اليابان

تسبب تسلل ثعبان إلى طائرة تجارية في اليابان في إلغاء رحلتها، وإطلاق عملية بحث استمرت يوماً كاملاً للعثور عليه.

ورصد أحد الفنيين في مطار فوكوكا الثعبان، الذي يبلغ طوله نحو 40 سنتيمتراً تحت سجادة الطائرة، بينما كان الطاقم يستعد للإقلاع. ووفقاً لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، كانت الطائرة تابعة لشركة «جابان إير كوميوتر»، وكان من المقرر أن تتجه إلى محافظة كاغوشيما، بعدما وصلت في وقت سابق من اليوم نفسه قادمة من مطار إيزومو.

ولا يزال سبب وصول الثعبان إلى مقصورة الطائرة مجهولاً، في حادثة قالت شركة «جابان إيرلاينز» إنها غير مسبوقة، بحسب المعلومات المتوافرة لديها. واعتذرت الشركة عن الإزعاج الذي لحق بالركاب، مشيرة إلى أن الثعبان يُرجح أن يكون من الزواحف البرية، وأنه غير مؤذٍ.

وليست هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها ثعبان بموقف غير مألوف على متن رحلة جوية. ففي عام 2019، اكتشف شاب يبلغ من العمر 20 عاماً ثعباناً أسود من نوع «المتسابق الأسود»، يبلغ طوله نحو 30 سنتيمتراً، داخل حقيبة ظهره، بعدما وصل إلى مكان إقامته المستأجر في بوكالاني بجزيرة ماوي، قادماً من ولاية فلوريدا، من دون أن ينتبه إلى تسلل الزاحف إلى حقيبته.

وفي عام 2022، اضطرت رحلة تابعة لشركة «طيران آسيا» إلى تغيير مسارها، بعد رصد ثعبان أصفر باهت اللون بالقرب من لوحة الإضاءة داخل مقصورة الركاب.