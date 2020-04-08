57 رسالة شكر ملوّنة.. من الأطفال إلى الأطباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق بينالي الشارقة للأطفال، الذي تنظمه «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين؛ أخيراً، مبادرة فنية للتعلم عن بُعد، تحت شعار: «أبدع من المنزل».

تهدف المبادرة - التي تنظم بالتعاون مع شركة يلو سبيس - إلى دعوة الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، للتعبير برسوماتهم عن شكرهم وامتنانهم للأطباء والعاملين بالمجال الصحي، على جهودهم في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد المشاركات 57 لوحة فنية؛ وتمت دعوة الجمهور لكتابة رسائل شكر للطواقم الطبية.

وأعلن بينالي الشارقة للأطفال أنه سيستمر في استقبال المشاركات، حتى 30 أبريل الجاري.