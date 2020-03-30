الكويت تنعى سليمان الياسين: صاحب بصمات مضيئة

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

نعى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت محمد الجبري، الفنان سليمان الياسين، الذي توفي أمس، عن عمر يناهز 71 عاماً.

وقال الوزير الجبري إن «الساحة الفنية الكويتية فقدت برحيل الياسين أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية»، منوهاً بإنجازات الفقيد المشهودة وبصماته المضيئة عبر أعمال خلدت اسمه ومازالت عالقة في الأذهان، وذلك حسب وكالة الأنباء (كونا). وأضاف الجبري أن الياسين «كان مثالاً للفنان الملتزم المحب لزملائه الحريص على انتقاء الأعمال التي تضيف رصيداً إلى مسيرته، وتعبّر عن ريادة الفن في الكويت». وتقدّم بصادق التعازي وعظيم المواساة إلى الوسط الفني في الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإلى ذوي الفقيد ومحبيه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه.