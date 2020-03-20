9 جهات حكومية توقع على وثيقة التلاحم الأسري في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة مراكز التنمية الأسرية في الشارقة عن توقيع تسع جهات حكومية على «وثيقة التلاحم الأسري» التي أطلقتها الإدارة خلال حملتها «الوطن أسرة»، التي تنظمها تحت شعار «الأسرة أمان.. يريدها سلطان».

وتهدف «وثيقة التلاحم الأسري» التي سيتم استكمال التوقيع عليها من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية في الشارقة قبل نهاية العام الجاري إلى تعزيز التفاعل المجتمعي بين مختلف الجهات الحكومية في الشارقة، بما يلبي تطلعات الأسرة والمجتمع؛ تنفيذاً لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.