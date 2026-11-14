أحمد آل علي: 4 عوائق تعرقل التفكير الواضح

حدد رئيس المجلس الاستشاري الأسري الإماراتي، الدكتور أحمد آل علي، أربعة عوائق تؤثر في وضوح التفكير وجودة القرارات، هي الانفعال، وتضخم الأنا، والتأثر بالجماعة، ومقاومة التغيير، مؤكداً أهمية الوعي بهذه العوائق، وتقييم البدائل قبل اتخاذ القرارات المصيرية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «ملخص كتاب التفكير الواضح»، نظّمتها جمعية الإمارات للإبداع ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، استعرض خلالها أبرز أفكار كتاب «التفكير الواضح» للكاتب شين باريش.

وأوضح آل علي أن بناء الثقة بالنفس يرتكز على المعرفة والتجربة وحديث النفس، مشيراً إلى أن التعلم المستمر وخوض تجارب جديدة يسهمان في تطوير المهارات وتوسيع آفاق الفرد.

وأكد أن التفكير الواضح يبدأ بطرح ثلاثة أسئلة: «لماذا؟ وماذا؟ وكيف؟»، بما يساعد على تحديد الأهداف، واختيار الوسائل المناسبة لتحقيقها. كما دعا إلى دراسة الخيارات والمخاطر والنتائج المحتملة قبل اتخاذ القرارات، خصوصاً المرتبطة بالدراسة والعمل والحياة الشخصية.