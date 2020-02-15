فساتين من شوكولاتة في عرض أزياء

المصدر: بروكسل ■رويترز

سارت عارضات أزياء يرتدين أثواباً من الشوكولاتة على ممشى في بروكسل، الليلة قبل الماضية، في عرض جمع بين مصممي الأزياء الراقية ومنتجي وبائعي الشوكولاتة الفاخرة.

وتضمنت الإبداعات الـ14 في معرض «صالون دو شوكولا» السنوي سترة ملونة بها بتلات من الشوكولاتة البارزة من القماش.

وقالت مصممة الأزياء سيكستين آن دي مولينا: «هذا مزيج من الأزياء الراقية والشوكولاتة البلجيكية»، مضيفة أنها قضت خمسة أشهر في العمل على هذا التصميم الذي يضم 1000 قطعة من الشوكولاتة.

وأكدت «في بعض الأحيان، يكون من الصعب تحديد أي جزء من الفستان هو في الواقع شوكولاتة، وأي جزء منه ملون».

وشمل العرض فستاناً آخر مزيناً بالشوكولاتة مستوحى من أقنعة المهرجانات، بينما كان هناك زي ثالث عبارة عن فستان طويل بالألوان البني والبني الفاتح والأحمر ويشبه المشغولات اليدوية.

ويفتح عرض الأزياء هذا معرضاً للشوكولاتة يستمر ثلاثة أيام، ويضم ورش عمل وفرصة لتذوق المنتجات، ومناقشات، حيث يقدر منظم العرض جيرارد بالاسيوس أنه سيجذب نحو 25 ألفاً من المشاهدين والمشاركين.

- جمع العرض مصمّمي الأزياء الراقية وبائعي الشوكولاتة الفاخرة.