مع انخفاض درجات الحرارة وقصر ساعات النهار، يلاحظ كثيرون زيادة رغبتهم في تناول الشوكولاتة والحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. ولا ترتبط هذه الرغبة بالجوع وحده، بل تتداخل فيها عوامل بيولوجية ونفسية وسلوكية.

وفي تقرير نشرته صحيفة "هافينغتون بوست"، استناداً إلى آراء اختصاصيي تغذية، تبرز عدة تفسيرات لهذه الظاهرة، من بينها تأثير البرد والمزاج والنوم والعادات الغذائية.

وقد يرتبط التعرض للبرد بزيادة الشهية؛ إذ أظهرت دراسة أُجريت على رجال أصحاء ارتفاع مستويات هرمون الغريلين، المرتبط بتنظيم الجوع، عند تعرضهم لدرجات حرارة منخفضة.

كما يمكن أن يؤثر انخفاض التعرض للضوء الطبيعي في المزاج والإيقاع اليومي للجسم. ويعاني بعض الأشخاص من الاضطراب العاطفي الموسمي، الذي قد يصاحبه ميل أكبر إلى تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

وتؤثر قلة النوم في تنظيم الشهية، وقد تزيد الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالطاقة، خصوصاً الوجبات الخفيفة والحلويات خلال المساء.

كما ترتبط الضغوط النفسية بزيادة الرغبة في تناول السكريات والدهون، إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى الطعام بحثاً عن الراحة والمكافأة النفسية.

كما تتكون أحياناً ارتباطات ذهنية بين مواقف معينة وأطعمة محددة. فاعتياد تناول الشوكولاتة الساخنة بعد العودة من نزهة باردة قد يجعل الدماغ يتوقع هذا المشروب كلما تكرر الموقف.

وينصح اختصاصيو التغذية بالاهتمام بتوازن الوجبات، وتناول مصادر البروتين والألياف والدهون الصحية، إلى جانب تحسين النوم والتعرض لضوء الصباح الطبيعي.

وبحسب الخبراء، لا يعني ذلك ضرورة الامتناع عن الحلويات، بل إن فهم أسباب الرغبة فيها يساعد على التعامل معها بوعي، دون تحويل الطعام إلى مصدر للشعور بالذنب.

