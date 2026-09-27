لماذا لا نستطيع مقاومة الشيبس والشوكولاتة والبيتزا ؟

تثير بعض الأطعمة الغنية بالسكر والدهون والملح والمصنّعة بشكل مفرط، رغبة يصعب مقاومتها في تناول المزيد منها، في ظاهرة ترتبط بتأثيرها في الدماغ ودائرة المكافأة.

وتوضح دراسات أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة قد يحفز سلوكيات تشبه الإدمان، من بينها الاستهلاك القهري والرغبة المتكررة فيها.

"سأكتفي بواحدة للتذوق".. واحدة، ثم اثنتان، ثم حفنة كاملة .. ليبدو التوقف عند قطعة واحدة أمرًا صعبًا أمام رقائق البطاطا أو حتى لوح من شوكولاتة البندق، فما الذي يفسر هذه الرغبة الشديدة في تناول المزيد؟

في عام 2015، أعدّ فريق أمريكي من جامعة ميشيغان في آن أربور قائمة بأكثر الأطعمة قابلية للتسبب في الإدمان، وفقًا لدرجة تفضيلها.

وكان القاسم المشترك بين الشوكولاتة والآيس كريم والبطاطا المقلية والبيتزا ورقائق البطاطا أنها جميعًا مُصنّعة بدرجة عالية، وغنية بالسكريات والملح أو الدهون.

ويبدو أن الكربوهيدرات والدهون المكررة، مثل السكر والدقيق الأبيض، هي الأكثر ارتباطًا بتحفيز سلوكيات الأكل التي تشبه الإدمان. لكن وجود هذه المكونات وحده لا يكفي، فهي تدخل أيضًا في تركيب العديد من الأطعمة الطبيعية.

وتزداد احتمالية إدمان الطعام بشكل كبير عند معالجته بشكل مكثف، وخاصة لزيادة محتواه من الدهون أو الكربوهيدرات المكررة. وهذا ما يجعله أكثر جاذبية وإشباعاً

وأكدت دراسات عديدة أن هذه الأطعمة الدهنية والمالحة أو السكرية قد تحفز سلوكيات مميزة للإدمان.

وتشمل هذه السلوكيات تناول الطعام بشكل قهري، إلى جانب الرغبة الشديدة والمتكررة في العودة إليه، وهي حالة تُعرف بالإنجليزية بـ"الشوق". ويعود ذلك إلى تأثير هذه الأطعمة المباشر في الدماغ.

ويتركز هذا التأثير خصوصًا في دائرة المكافأة بالدماغ، التي يرتبط نشاطها بالناقل العصبي الدوبامين، وهو أحد المواد الكيميائية التي تؤدي دورًا في نقل الإشارات العصبية داخل الدماغ.

ومثل النورأدرينالين، يُصنّع الدوبامين من الحمض الأميني التيروسين. وتنطلق مع كل قضمة، وتكفي لتوفير شعور فوري بالراحة، مشابه للشعور الذي يُشعر به مع مواد أخرى تسبب الإدمان مثل النيكوتين.

وتقول أخصائية الإدمان كلير ويلكوكس من جامعة نيو مكسيكو في ألبوكيرك، إن الاستخدام المنتظم لمادة مُسببة للإدمان يمكن أن يؤدي إلى إعادة تنظيم عدد من الأنظمة المهمة في الدماغ، ما يزيد تدريجيًا من رغبة الشخص في تناولها.

وتضيف: "كلما تكرر تناول أطعمة مثل رقائق البطاطا أو الشوكولاتة، قد تزداد الرغبة في العودة إليها وتناولها مرة أخرى".