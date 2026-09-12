بطلة العالم في الأكل: وجبة بوريتو في 30 ثانية و40 حبة فراولة في دقيقة !

استعادت البريطانية ليا شوتكيفر، البالغة من العمر 36 عامًا، لقبها العالمي في تناول البوريتو، بعدما تمكنت من إنهاء الوجبة خلال 30.75 ثانية فقط، متفوقة بأكثر من ثانية على الرقم الذي سجلته الأمريكية ميكي سودو والبالغ 31.47 ثانية.

وحققت شوتكيفر الإنجاز خلال تحدٍ أقيم في مقر موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في لندن، لتستعيد الرقم الذي احتفظت به سابقًا بين عامي 2019 و2022، قبل أن تنتزعه منها سودو.

ولم يكن البوريتو الإنجاز الوحيد الذي حققته البريطانية في المناسبة نفسها، إذ سجلت رقمين عالميين آخرين، بعدما تمكنت من تناول ثماني قطع من حلوى التشورو خلال دقيقة واحدة، إضافة إلى تناول 613 جرامًا من الفراولة، أي ما يقارب 40 حبة متوسطة الحجم، خلال دقيقة واحدة أيضًا.

وبذلك يصل رصيد شوتكيفر إلى 45 رقمًا قياسيًا عالميًا، تشمل إنجازات أخرى من بينها تناول بيتزا في أقل من دقيقة، وبرتقالة شوكولاتة خلال 57 ثانية.

وتعود بداية رحلتها مع الأرقام القياسية إلى إطلاق قناة على “يوتيوب” مخصصة لتحديات الطعام، قبل أن تكتشف رقمًا قياسيًا لأسرع تناول لبرتقالة الشوكولاتة، ثم تنجح في تحطيمه خلال ظهور تلفزيوني عام 2019.

ولا تعتمد شوتكيفر على مهارات تناول الطعام وحدها، إذ تتدرب في صالة الألعاب الرياضية ست مرات أسبوعيًا، مؤكدة أن اللياقة البدنية تمثل جزءًا أساسيًا من حياتها وهويتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بينها وبين مشاركتها في مسابقات الأكل.

وتحولت شوتكيفر خلال السنوات الماضية إلى واحدة من أبرز الأسماء في عالم مسابقات الطعام، بعدما جمعت بين الأرقام القياسية وسرعة تناول كميات كبيرة من الأطعمة.