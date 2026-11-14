3 أسباب لتناول الشوكولاتة الداكنة يومياً

تحظى الشوكولاتة الداكنة بمكانة خاصة في عالم التغذية إذ أشارت عشرات الدراسات على مر السنين إلى أنها قد تقدم فوائد صحية لا توفرها أنواع الحلويات الأخرى. ورغم أن السبب الدقيق لذلك ليس واضحاً تماماً، إلا أن الباحثين حددوا بعض الأسباب المحتملة.

وتُصنع الشوكولاتة الداكنة من الكاكاو -المستخلص من بذور شجرة الكاكاو- وهي غنية بمركبات نباتية تُعرف ب "البوليفينولات". تمنح هذه المواد الطبيعية النباتات ألوانها ونكهاتها المميزة، وتعمل كمضادات للأكسدة، كما وُجد أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

وتتواجد البوليفينولات في العديد من الأطعمة والمشروبات النباتية -بما في ذلك الفواكه والخضروات والشاي والقهوة- والتي ارتبطت في دراسات عديدة بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

وتقول بيثاني إم. دورفلر، أخصائية التغذية والباحثة السريرية في مركز صحة الجهاز الهضمي التابع ل "نورث وسترن ميديسن" (Northwestern Medicine): "تحتوي الشوكولاتة على نوع خاص من البوليفينولات يُسمى ’الفلافونويدات‘. وكلما كانت الشوكولاتة داكنة وأكثر نقاءً، زاد تركيز هذه المركبات البوليفينولية".

وتنصح دورفلر مرضاها بتناولها يومياً، مشيرة إلى أن الطعام يمكن أن يضفي البهجة والمتعة على حياتك.

كما تشجّع محبي الشوكولاتة الداكنة على تناول ما يصل إلى أوقية واحدة (حوالي 28 غراماً) يومياً، مع الحرص على اختيار أنواع تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 55%.

فالحصة الواحدة من الشوكولاتة الداكنة تمد الجسم بالفلافونويدات والمغنيسيوم؛ وهو عنصر غذائي مهم لا يحصل معظم الأمريكيين على كميات كافية منه. وتضيف دورفلر: "ما يجعل الشوكولاتة الداكنة خياراً فريداً ومجزياً هو أنها تنطوي بالفعل على فوائد صحية حقيقية".

ومع ذلك، تؤكد ليزا يونغ، أخصائية التغذية والأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة نيويورك، أنه إذا كنت لا تحب الشوكولاتة الداكنة، فلا تشعر بأنك ملزم بتناولها؛ إذ يمكنك الحصول على كميات وفيرة من البوليفينولات من التوت والبقوليات وغيرها من الأطعمة النباتية. أما بالنسبة لمحبي الشوكولاتة الداكنة، فقد تكون فوائدها الصحية المحتملة سبباً إضافياً للاستمتاع بها.

إذن، ما الذي يمكن أن تقدمه الشوكولاتة الداكنة لصحتك فعلياً؟ العديد من الفوائد، حسب صحيفة الواشنطن بوست.



مفيدة لصحة القلب

قد يكون للفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة وغيرها من الأطعمة النباتية تأثيرات مفيدة على القلب والأوعية الدموية.

في تحليل تجميعي (ميتا-تحليل) نُشر عام 2020، درس الباحثون بيانات من أكثر من اثنتي عشرة تجربة عشوائية شملت 615 شخصاً، بحثت في التأثيرات القلبية الوعائية لتناول الشوكولاتة الداكنة. ووجدوا أن الاستهلاك المنتظم لكميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يساعد في حماية الأوعية الدموية وإرخائها، وهو أمر يعود بالنفع على القلب.

كما خلص تحليل تجميعي آخر، نُشر في قاعدة بيانات "كوكرين" للمراجعات المنهجية والذي شمل عشرات التجارب العشوائية- إلى أن الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو الغنية بالفلافونويدات يمكن أن تخفض ضغط الدم بمقدار نقطتين تقريباً على المدى القصير.



انخفاض خطر السكري

أشارت دراسات عديدة إلى أن مركبات "الفلافونويد" الموجودة في الكاكاو يمكن أن تحسّن استجابة الجسم للأنسولين وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وتُظهر الدراسات المخبرية أن هذه المركبات قد تساهم أيضاً في حماية خلايا "بيتا" الموجودة في البنكرياس، وهي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين وإفرازه.

وقد يفسر هذا سبب توصل الباحثين إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة يسجلون معدلات أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تحسين المزاج

تتجاوز فوائد الشوكولاتة تأثيرها على الصحة الأيضية؛ فإذا شعرت يومًا بتحسن في مزاجك بعد تناول قطعة منها، فهناك سبب علمي لذلك. فقد وجد العلماء أن الشوكولاتة الداكنة قد تساهم بالفعل في تحسين حالتك المزاجية. وفي دراسة نُشرت عام 2024، تابع الباحثون 60 امرأة في مرحلة انقطاع الطمث يعانين من اكتئاب يتراوح بين الخفيف والمتوسط، وطلبوا منهن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة يوميًا لمدة ثمانية أسابيع، لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحسين مزاجهن وجودة نومهن.

وتناولت نصف المشاركات 12 جرامًا يوميًا من الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو 78%)، بينما تناولت النصف الآخر 12 جرامًا يوميًا من شوكولاتة الحليب.

وبعد مرور ثمانية أسابيع، لم يُلاحظ أي فرق جوهري في جودة النوم بين المجموعتين. لكن النساء اللواتي تناولن الشوكولاتة الداكنة شهدن انخفاضًا ملحوظًا في أعراض الاكتئاب مقارنةً بالنساء اللواتي تناولن شوكولاتة الحليب.

وأشار الباحثون إلى أن مادة "البوليفينول" الموجودة في الشوكولاتة الداكنة قد تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، كما أوضحوا أن الكاكاو قد يحسن المزاج لاحتوائه على الحمض الأميني "تريبتوفان"، وهو المادة الأولية المكونة لناقل عصبي يُعرف ب "هرمون السعادة" (السيروتونين). وخلص الباحثون إلى أن المشاركين الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو 85% أظهروا انخفاضًا ملحوظًا في المشاعر والانفعالات السلبية، مثل الضيق، وسرعة الانفعال، والخوف، والتوتر.