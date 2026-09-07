غالبًا ما تقدم روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل شات جي بي تي، إجابات غريبة، لكن إحدى العلامات التجارية الشهيرة للشوكولاتة وجدت طريقة ذكية للرد.

وفي حملة جديدة أُطلقت في 31 أغسطس، قدمت شركة سنيكرز أداة تتيح للأشخاص تقديم حلوى افتراضية لروبوتات الدردشة عندما تنحرف عن المسار الصحيح. ويمكن للمستخدمين الفضوليين في الولايات المتحدة الآن تجربة الميزة عبر الإنترنت لمعرفة كيفية تعامل الذكاء الاصطناعي مع استراحة مفاجئة للاستمتاع بمكافأة خفيفة.

ومن خلال إطلاق لوح شوكولاتة رقمي مصمم للذكاء الاصطناعي، تدفع "سنيكرز" شعارها الشهير (انت مش انت وانت جعان) "You're Not You When You're Hungry" إلى عصر الذكاء الاصطناعي مباشرة.

وتتيح أداة "Hungr.AI" الجديدة، المتوفرة منذ 31 أغسطس، للمستخدمين تقديم وجبة خفيفة افتراضية لمساعد الذكاء الاصطناعي عندما يبدأ في الموافقة المفرطة، أو تقديم إجابات سيئة، أو التصرف بطريقة غريبة.

ويشكل التعامل مع هلوسات الذكاء الاصطناعي، التي تحدث عندما تنتج النماذج اللغوية الكبيرة تفاصيل غير صحيحة، كما لو أن روبوت الدردشة يشعر بالجوع، جوهر هذه الدعابة في هذه الحملة التسويقية.

ومن خلال زيارة موقع Snickers Hungr.AI، يمكن للأشخاص الحصول على وجبة خفيفة افتراضية لتقديمها إلى روبوت الدردشة عندما لا ترقى إحدى الإجابات إلى توقعاتهم.

وبدلًا من مجرد عرض صورة لوح من الشوكولاتة، تحتوي شوكولاتة SNICKERS الافتراضية على مجموعة من التعليمات الموجهة إلى روبوت الدردشة، تطلب منه مراجعة إجابته السابقة والإجابة عن السؤال مرة أخرى بعد أخذ لوح الشوكولاتة كمكافأة.

كما تحدد التعليمات قواعد لكيفية تصرف الروبوت طوال العملية، بما يشمل نبرة حديثه، والنكات، والموضوعات المحظورة، وطرق التحدث مع الشخص الذي يستخدمه.

وقالت آشلي جيل، نائبة رئيس العلامة التجارية والمحتوى في "Mars Snacking"، وهو قطاع الوجبات الخفيفة في شركة مارس الذي يضم علامات "سنيكرز": "لطالما كانت سنيكرز علاجًا للحظات التي لا يتصرف فيها الأشخاص على طبيعتهم".

وأضافت: "سواء كان الأمر يتعلق بشخص يفقد أعصابه أو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يوافقك باستمرار، فإن الحقيقة لم تتغير: عندما لا تتصرف على طبيعتك، نعتقد أنك ربما تحتاج فقط إلى سنيكرز".

ولكن كيف ستطعم الذكاء الاصطناعي قطعة السنيكرز ؟

عندما يبدأ روبوت الدردشة الذي تستخدمه في التصرف بطريقة غريبة، يمكنك اتباع بضع خطوات بسيطة:

- ادخل إلى موقع SNICKERS Hungr.AI: توجه إلى صفحة الحملة للحصول على لوح SNICKERS الافتراضي.

- انسخ اللوح الافتراضي: اضغط على خيار "Copy Digital SNICKERS" لنسخ التعليمات الخاصة باللوح.

- افتح نافذة المحادثة مع روبوت الدردشة: الصق التعليمات التي نسختها من الموقع في مربع الدردشة وأرسلها.

وعند إرسال التعليمات إلى روبوت الدردشة، سيعيد مراجعة إجابته السابقة ويقدم إجابة جديدة عن طلبك الأخير.