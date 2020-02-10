«أصل الحكاية» أفضل عمل في «لبنان للمسرح»

المصدر: بيروت -رويترز

فاز عرض «أصل الحكاية» بجائزة أفضل عمل مسرحي في الدورة الثانية من مهرجان لبنان الوطني للمسرح، والتي أسدل الستار عليها مساء أول من أمس بالعاصمة بيروت. كما انتزع جائزة أفضل إخراج للثنائي أورليان زوقي وإريك دينيو.

وحصل عرض «المعلقتان» للمخرجة لينا عسران على جوائز أفضل سينوغرافيا، وأفضل تأليف، وأفضل تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية.

وفاز فؤاد يمين بجائزة أفضل ممثل عن دوره في عرض «الشاطر فؤاد»، بينما فازت أنجو ريحان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض «مجدرة حمرا».

وتنافست في جوائز المهرجان، الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، ستة عروض محلية، وصلت إلى المرحلة النهائية من بين 15 عرضاً.