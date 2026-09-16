فائدة جديدة للضحك.. أفضل علاج لمرض الانسداد الرئوي

يرى البعض أن الضحك هو أفضل علاج للتخلص من الهموم، ولكن دراسة جديدة أُجريت في تركيا أثبتت أن الضحك هو أيضاً أفضل علاج لمرض الانسداد الرئوي المزمن، إذ يساعد المرضى الذين يعانون هذا الداء على التنفس بشكل أفضل. وكشفت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من كلية التمريض بجامعة حجي تبة التركية أن العلاج عن طريق الضحك وتمارين التنفس مع ضم الشفتين يساعد بشكل كبير في تخفيف مشكلات صعوبة التنفس لدى مرضى الانسداد الرئوي. وقالت الباحثة جونجاجول الدان، وهي ممرضة ومُدرّسة بالجامعة ومن المشاركين في إعداد الدراسة، إن «التجربة أظهرت أن تأثير العلاج بالضحك يستمر لفترة تصل إلى شهر بعد انتهاء البرنامج العلاجي».

وأضافت أن الانسداد الرئوي المزمن يعد من أمراض الرئة الخطرة التي تؤدي إلى صعوبة التنفس، ويؤثر هذا المرض في ملايين الأشخاص حول العالم، وقد يؤدي إلى الإعاقة وقد يفضي إلى الوفاة. وأشارت إلى أن المرضى بالانسداد الرئوي كثيراً ما يشعرون بضيق التنفس، ويجدون صعوبة في أداء أنشطة الحياة اليومية، ما يقلل من جودة الحياة لديهم ويجعلهم في احتياج متزايد إلى الرعاية من الآخرين.

وفي إطار الدراسة التي عرضت نتائجها خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي في برشلونة بإسبانيا، كان يُطلب من المتطوعين تعمد الضحك كشكل من أشكال تدريبات التنفس. وكانت التجربة تتضمن التصفيق بشكل إيقاعي مع إطلاق تعبيرات صوتية مثل تقليد صوت دراجة بخارية، ما يجعل المشاركين يضحكون تلقائياً من دون تصنع.

وأظهرت النتائج أن العلاج بالضحك وتمارين التنفس ساعدت بالفعل المرضى على التنفس بشكل أفضل. وأكد الباحثون أن تدريبات التنفس تساعد المرضى على الشعور بالسيطرة على عملية التنفس.