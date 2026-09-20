كيف تضع الـ"إيربودز" في أذنك ؟ .. البعض يقلب السمّاعة لهذا السبب



قد لا تكون الطريقة التقليدية لارتداء سماعات "إيربودز" هي الأنسب لجميع المستخدمين، إذ لجأ بعضهم إلى قلب السماعتين وتبديلهما بين الأذنين، مؤكدين أن هذه الحيلة تمنحهما ثباتا أفضل وصوتا أكثر وضوحا.

وتصمم شركة آبل سماعات "إيربودز" بحيث تتجه ساق السماعة إلى الأسفل، لكن مستخدمين يقولون إن هذه الوضعية تجعل السماعات رخوة داخل الأذن، ما يزيد احتمالية سقوطها، وفق "ديلي ميل".

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تجارب لمستخدمين قالوا إن وضع السماعة اليمنى في الأذن اليسرى والعكس، مع قلب السماعتين بحيث تتجه الساق إلى الأعلى، أدى إلى إحكام أفضل داخل الأذن وتحسن ملحوظ في جودة الصوت. وقال أحد المستخدمين عبر "تيك توك" إن هذه الطريقة جعلت السماعات أكثر ثباتا، مضيفا أن جودة الصوت أصبحت "أفضل بكثير".

وكتب مستخدم آخر أن الموسيقى بدت أعلى صوتًا، وأن السماعة لم تعد تسقط من أذنه. ولم تقتصر التجارب على "تيك توك"، إذ ناقش مستخدمون على منصة "ريديت" الطريقة نفسها.

وقال أحدهم إن ارتداء السماعات بشكل مقلوب وفي الأذنين المعاكستين يوفر إحكاما أفضل، وبالتالي عزلا سلبيا أكبر للضوضاء ووضوحا أعلى للصوت.

لكن هذه الطريقة لا تخلو من عيب، خصوصا عند إجراء المكالمات الهاتفية.

ويقع الميكروفون الأساسي في الجزء السفلي من ساق سماعة "إيربودز"، ولذلك فإن قلب السماعة يجعله متجها إلى الأعلى وبعيدًا عن الفم.

وأشار مستخدمون إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على جودة المكالمات، خصوصا أن أجزاء من الأذن يمكن أن تحجب الميكروفون جزئيا.

وبالتالي، قد تكون الطريقة مناسبة لمن يركزون على الاستماع إلى الموسيقى أو المحتوى الصوتي، لكنها ليست مثالية بالضرورة لمن يستخدمون السماعات بكثرة في المكالمات.