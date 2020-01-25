تصاميم إفريقية لأول مرة في أسبوع باريس للموضة

المصدر: باريس ■ رويترز

مزج مصمم الأزياء الكاميروني إيمان أييسي الأسلوب الأوروبي مع الذوق الإفريقي لمجموعة أزياء تمثل المرة الأولى التي ينضم فيها مصمم من إفريقيا إلى أسبوع الموضة في باريس.

وقال أييسي (51 عاماً) «إنه لشرف لي أن أدخل نادي النخبة المختارة من بيوت الأزياء الراقية في باريس». وقال «أنا أقاتل منذ 28 عاماً، وكرست حياتي كلها للعمل. فتح الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية أبوابه أمامي بعد أن رفض طلبي مرات عدة، لأن الوقت لم يكن مناسباً أو لأن عملي لم يتطابق مع التوقعات، لكن هذه المرة نجحت». وبدأ أييسي تصميم الأزياء في سن مبكرة، وصنع ملابس لأمه التي فازت في مسابقة ملكة جمال الكاميرون في الستينات.

وفي عرضه الذي أقيم في وقت متأخر من ليل أمس، سارت عارضات الأزياء على الممشى في أحد فنادق باريس تصاحبهن الموسيقى الإفريقية. وتهادت العارضات بعباءات بأسلوب الأزياء الغربية المعاصرة لكن مع لمسة مختلفة، إذ كانت مصنوعة من قماش فاسو دان فاني العضوي، وهو قماش قطني من بوركينا فاسو يشتهر بخطوطه الطولية. وقال أييسي عن مجموعته «أفعل ما بوسعي، لإبراز الأقمشة الإفريقية الحقيقية وسرد الحكايات».