كرنفال بهيج في مالطا

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تشهد جزيرة مالطا، خلال شهر فبراير المقبل، أسبوع الكرنفال، الذي يتم فيه إحياء الاحتفالات التقليدية بمسيرات المواكب المزدحمة والعوامات الاستعراضية الملونة، والأزياء البهيجة والموسيقى الصاخبة.

ويعود تاريخ كرنفال مالطا إلى ما قبل ستة قرون، حيث بدأ فرسان كتيبة القديس جون هذا التقليد لإظهار قوتهم وبراعتهم في الفروسية عبر المسابقات والحفلات الراقصة، ومازال التقليد صامداً إلى يومنا هذا. ومازال الكرنفال مستمراً في مالطا، ويتميز بشهرة واسعة عند السكان المحليين والسياح. ويمكن لأي كان لبس الأزياء التنكرية والأقنعة والاستمتاع بالرقص والتجول في أرجاء المدينة خلال الاحتفالات.

وتقام احتفالات الكرنفال في نهاية فبراير، وتستمر لمدة خمسة أيام، في أرجاء مختلفة حول الجزيرة، إلا أن المسيرة الرئيسة ستكون في العاصمة فاليتا، حيث يجتمع الآلاف لمشاهدة الموكب المدهش.

وسيستمتع السياح خلال هذه الفترة بالحفلات الراقصة والمسابقات وبمشاهدة العوامات الاستعراضية، ومن أهمها عوامة الكرنفال الملكية، التي من المقرر أن تكون الأكبر والأفضل من بين الجميع.